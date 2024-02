"Popieram pomysł Trzeciej Drogi". Morawiecki zaskoczył wyznaniem

O propozycję Trzeciej Drogi (Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050) dotyczącą przepisów aborcyjnych Mateusz Morawiecki został zapytany podczas środowej konferencji prasowej, poświęconej problemom polskich rolników. Odpowiedź, jakiej udzielił w tej sprawie były premier wielu jego zwolennikom może wydać się zaskakująca.

Morawiecki deklaruje poparcie dla kompromisu aborcyjnego

– Mogę powiedzieć, że ja popieram pomysł Trzeciej Drogi powrotu do kompromisu aborcyjnego, powrotu do tego, co obowiązywało w Polsce przez 30 lat – oświadczył.

Morawiecki zdradził, że w Prawie i Sprawiedliwości jest wiele posłanek i posłów, którzy tak jak on popierają tę propozycję. – Ale jest to oczywiście kwestia sumienia – dodał.

– Jeśli dojdzie do takiego głosowania w Sejmie, ja będę popierał powrót do takiego kompromisu – zapowiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Sejm znów zajmie się aborcją

Debata na temat przepisów aborcyjnych zaplanowana została na najbliższe posiedzenie Sejmu. Do rozpatrzenia jest złożony w ubiegłym tygodniu projekt Trzeciej Drogi, który zakłada powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego, który obowiązywał w Polsce przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku oraz przeprowadzenie referendum ogólnopolskiego ws. zmian wykraczających poza niniejszy kompromis. Swój projekt pod koniec stycznia złożyła do laski marszałkowskiej także Koalicja Obywatelska. Jej propozycja zakłada z kolei możliwość dowolnego przerwania ciąży do 12. tygodnia życia. W Sejmie są również dwa projekty Lewicy, jednak jest tożsamy z propozycją KO, drugi zaś proponuje depenalizację aborcji i pomoc w niej.

Przepisy aborcyjne i wyrok TK

W Polsce aborcja jest obecnie możliwa w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).

W 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Wyrok TK wywołał falę protestów, które zapoczątkował Strajk Kobiet pod przywództwem Marty Lempart.

