Premier zaprosił rolników na spotkanie. "Zraportuję im moje działania"

– Logika protestów to jest jedna rzecz. Nie przez protesty szukam rozwiązania, które przyniesie ulgę polskim rolnikom, tylko dlatego, że wiem, że jest wiele zapisów, które szkodzą polskim rolnikom. Zarówno w Zielonym Ładzie, jak i w porozumieniu z Ukrainą o liberalizacji handlu – mówił Tusk.

– Umówiłem się z rolnikami na spotkanie w tym tygodniu, żeby zraportować im kroki, jakie podjąłem od ostatniego spotkania. Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie. Sobota, godzina 10 rano, Centrum Dialog. Będę do dyspozycji – zadeklarował premier po posiedzeniu rządu.

Donald Tusk zapowiedział także, że złoży projekt uchwały zakładający nałożenie sankcji na transport rosyjskiej i białoruskiej żywności.

Tusk: Potrzebna jedność UE

W poniedziałek polityk ogłosił, że zwróci się do marszałka Sejmu z propozycją uchwały, która wzywa Komisję Europejską do nałożenia pełnych sankcji na produkty rolne i żywnościowe z Rosji oraz Białorusi. – Jestem przekonany, że wspólna europejska decyzja będzie bez porównania skuteczniejsza niż indywidualne decyzje państw regionu. Rozumiem je, ale wolałbym, żebyśmy wspólnie jako Unia Europejska podjęli decyzję o sankcjach na Rosję i Białoruś – mówił Donald Tusk. – Jednym z głównych zadań jest pełne odblokowanie możliwości eksportu produktów z Ukrainy do państw trzecich, tych, które były tradycyjnymi odbiorcami — dodał podczas wizyty w Wilnie.

Premier zapowiedział również, że wystąpi w najbliższych dniach z inicjatywą dotyczącą rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu.

– Ochrona środowiska nie może i nie musi być w konflikcie z elementarnymi interesami, jeżeli chodzi o produkcję żywności i rolnictwo europejskie. Musimy tutaj znaleźć wspólną przestrzeń. To nie może być wojna domowa między ekologią a rolnictwem. Europa nie musi być skazana na taką absurdalną wojnę wewnętrzną, wojnę interesów. Na pewno znajdziemy rozwiązanie, aby część zapisów Zielonego Ładu tak skorygować, by nie uderzały wprost w interesy i poczucie bezpieczeństwa dużych grup ludzi – powiedział.

