Patryk Jaki zadeklarował, że weźmie udział w debacie z Rafałem Trzaskowskim

– Wkrótce pokażemy, ile Warszawa straciła na tej mafii reprywatyzacyjnej – powiedział.

– Będę wzywał do prawdziwej dyskusji o przyszłości Warszawy, ale również o tym, co się wydarzyło. Pamiętajmy, że Trzaskowski to wychowanek Hanny Gronkiewicz-Waltz. To jej były szef sztabu. To czwarta kadencja Hanny Gronkiewicz-Waltz. Każdy z nas może wybrać: albo skompromitowana administracja Hanny Gronkiewicz-Waltz, albo nowe otwarcie – stwierdził w TVP INFO Patryk Jaki. Dodał, że "my proponujemy Warszawę, w którym każdy będzie mógł się czuć mieszkańcem tego miasta".

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w programie "Gość Wiadomości" ocenił przywitanie kandydata PiS w stolicy przez Trzaskowskiego. – To pokazuje pychę, butę i arogancję charakterystyczną dla elit. Tak samo zachowywały się elity prawnicze, które okradały majątek Warszawy – powiedział.

