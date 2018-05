Protestujący w Sejmie napisali list do Pierwszej Damy. "Liczymy na pani przybycie i wsparcie"

Protestujący w Sejmie poinformowali, że za pośrednictwem ks. Isakowicza-Zaleskiego przekazali list do Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, w którym było zaproszenie do parlamentu. Jak dodali, wszystko to, co zaproponował ostatnio rząd, ma już odzwierciedlenie w innych aktach prawnych. – Chcielibyśmy jeszcze podkreślić, że szczegółowo tę pomoc dla niepełnosprawnych osób – szczegółowo mówi o tym karta 10 podstawowych praw osób niepełnosprawnych: dostęp do leczenia i opieki medycznej, do wszechstronnej rehabilitacji, nauki w szkołach wspólnie ze swoimi pełnoprawnymi rówieśnikami, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, innej pomocy specjalistycznej, zabezpieczenia życia społecznego, posiadania samorządnej reprezentacji swojego środowiska – czyli to wszystko, które chce zawrzeć jakby w nowej ustawie PiS. To wszystko już mamy – mówili.

Protestujący twierdzą też, że mają jasny sygnał, iż list został przekazany Pierwszej Damie, a pani prezydentowa go przyjęła i teraz czekają na decyzję.