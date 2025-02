Hołownia prezentuje hasło wyborcze. Padły słowa o Trumpie

Kampanijne hasło Hołowni brzmi: "To ludzie są najważniejsi". – Ze spraw ludzi, bo oni są najważniejsi, chcę uczynić motto, refren, zasadę i fundament całej mojej wyborczej kampanii, a później prezydentury. To ludzie są najważniejsi i dlatego właśnie takie będzie hasło, które będzie mi towarzyszyło od pierwszych dni tej wyborczej drogi, to ludzie są najważniejsi – wyjaśnił marszałek Sejmu.

Jak zaznaczył, "to ludzie potrzebują dziś swojego przedstawiciela w Pałacu Prezydenckim, nie politycy, nie premier, nie prezes tej czy innej partii tylko ludzie, którzy głosują, którzy wybierają i chcą wybrać swoje szczęście".

Marszałek Sejmu: Dotrzymałem obietnic

Szymon Hołownia podkreślił, że podczas kilkunastu miesięcy pełnienia funkcji marszałka Sejmu dotrzymał wszystkich obietnic, które złożył w pierwszym dniu swojego urzędowania.

– Sejm jest otwartym Sejmem, tak jak nie był otwarty przez dziesięciolecia, bardzo się z tego cieszę. Sejm jest miejscem, w którym swoje miejsce ma i rząd, i opozycja, a liczba projektów opozycyjnych czytanych na posiedzeniach jest absolutnie spektakularna w porównaniu z poprzednimi kadencjami – powiedział kandydat na prezydenta. – Sejm jest naprawdę dzisiaj miejscem budowania demokratycznej wspólnoty – dodał.

Polityk nawiązał tym samym do obecnej kampanii wyborczej.

– Dotrzymałem obietnic, które złożyłem jako marszałek, dotrzymam i tych, które składam jako kandydat na prezydenta i wierzę dzięki wam przyszły prezydent – podkreślił Hołownia.

Hołownia: Doszlibyśmy z Trumpem do porozumienia

Podczas wystąpienia pojawiło się również nawiązanie do polityki zagranicznej. Szymon Hołownia nawiązał do prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych.

– Dzisiaj, kiedy siadałbym do rozmowy z prezydentem Trumpem, jestem przekonany, że bylibyśmy w stanie dojść do porozumienia w ważnych kwestiach – powiedział marszałek Sejmu.

Lider Polski 2050 wskazał argument stojący za postawieniem takiej tezy. – Choćby dlatego, że my kilkadziesiąt miliardów złotych, z tych pieniędzy, które mamy przeznaczone na obronność, wydajemy właśnie w Stanach Zjednoczonych – zauważył polityk.

