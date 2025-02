Prezydent Duda: To przełomowy moment dla naszego bezpieczeństwa energetycznego

Litwa, Łotwa i Estonia wstrzymały przepływy energii elektrycznej na połączeniach z Rosją i Białorusią. Kraje bałtyckie synchronizują się z europejskim systemem przesyłowym.

Na ceremonię przyłączenia Litwy, Łotwy i Estonii, do europejskiej sieci energetycznej do Wilna udał się prezydent Andrzej Duda. Przed wylotem do Wilna prezydent udzielił wypowiedzi dla mediów. Na miejscu spotkał się z politycznymi liderami państw bałtyckich i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Prezydent Duda na Litwie

– Dzisiejsza uroczystość ma charakter przełomowy. To osobiście dla mnie bardzo ważny moment, bo cały proces związany z synchronizacją, zbudowaniem polsko-litewskiego mostu energetycznego, rozpoczął się jeszcze w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego, które realizował to z ówczesnym prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem" – powiedział dziennikarzom.

Polityk przypomniał, że wówczas, jako minister w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego towarzyszył mu podczas podpisywania dokumentów. "Cieszę się, że dzisiaj zamykamy ten proces poprzez uroczystość formalnego połączenia z systemem energetycznym Unii Europejskiej Litwy, a w dalszym zakresie także Łotwy i Estonii" – zaznaczył prezydent.

Moment przełomowy

Andrzej Duda podkreślił znaczenie integracji krajów bałtyckich z europejskim systemem energetycznym, uznając to za kluczowy moment. Zaznaczył, że po raz pierwszy od uzyskania niepodległości przez Litwę, Łotwę i Estonię, państwa te odłączą się od dotychczasowego systemu energetycznego, który nadal obejmuje Rosję i Białoruś, i zsynchronizują się z unijną siecią. W jego ocenie pozwoli to na wzmocnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej w regionie oraz wpisuje się w szerszy kontekst współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza.

Prezydent podkreślił, że o potrzebie uzyskania suwerenności energetycznej mówiono już przed rosyjską inwazją na Ukrainę, a wszystko zaczęło się od "uzyskania suwerenności gazowej". W tym kontekście Duda powiedział o terminalu LNG w Świnoujściu, Baltic Pipe i terminalu pływającym na Litwie w Kłajpedzie, który przeszedł na własnością litewską.

