Święto Narodowe Trzeciego Maja. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe

Prezydent Andrzej Duda z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja uhonorował Orderami Orła Białego osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu.

Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług w działalności naukowej, artystycznej i twórczej, za szczególny przykład kreatywności i poszerzania wyobraźni oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie Janusz Kapusta. "Artysta o zainteresowaniach matematycznych i filozoficznych, ilustrator, scenograf, projektant, wynalazca jedenastościennej bryły, którą nazwał K–DRON, w latach 1981–2020 żył i tworzył w Nowym Jorku, współpracuje m.in. z 'The New York Times' czy 'The Wall Street Journal', a od 30 lat z 'Rzeczpospolitą', którego prace znajdują się w zbiorach wielu muzeów i galerii na świecie" – podała Kancelaria Prezydenta

Wśród odznaczonych, w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, jest też Jerzy Kropiwnicki. To ekonomista i polityk, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, minister w kilku rządach, poseł na Sejm RP I i III kadencji, w latach 2002–2010 Prezydent Łodzi, w latach 2016–2022 członek Rady Polityki Pieniężnej, obecnie Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Ordery Orła Białego – najwyższe odznaczenia państwowe – prezydent RP Andrzej Duda wręczył podczas uroczystości zorganizowanej w sobotę 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prezydent Duda: Order wolnej Polski

– Jako prezydent RP, w imieniu Rzeczypospolitej, jestem dumny, że mogłem dziś udekorować najwyższym polskim odznaczeniem dwóch wizjonerów. To najwyższa godność jaką polskie państwo może przyznać osobie zasłużonej dla kraju.

– powiedział Duda podczas uroczystości.

twitter

W dniu kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, prezydent wraz z małżonką oraz kierownictwem Kancelarii Prezydenta RP, wzięli udział w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Czytaj też:

"Witaj Maj, Trzeci Maj!". Mało znane dzieje popularnej patriotycznej pieśni