Sprawa mieszkania Nawrockiego. Jest zawiadomienie do prokuratury

W piątek podczas konferencji prasowej rzecznik prezydenta Gdańska Daniel Stenzel poinformował o zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Karola Nawrockiego. Chodzi dokładnie o trzy sprawy, które, w ocenie władz miasta, budzą wątpliwości: poświadczanie nieprawdy w aktach notarialnych, działanie na szkodę pana Jerzego Ż., oraz działanie na szkodę gminy miasta Gdańska.

Miasto Gdańsk zawiadamia prokuraturę w sprawie Nawrockiego

Prezes IPN i kandydat na prezydenta został także wezwany do zawarcia umowy o uiszczenie opłaty za pobyt seniora w domu pomocy społecznej, a miasto Gdańsk zwróciło się z pytaniem, czy nadal zobowiązuje się do dożywotniego utrzymania Jerzego Ż.

Ponadto miasto Gdańsk skierowało pismo do Izby Notarialnej w Gdańsku "do rozpatrzenia sprawy pod kątem ewentualnego naruszenia zasad etyki notarialnej". Jak tłumaczył Daniel Stenzel, w 2012 roku osoby oświadczyły w akcie notarialnym cenę sprzedaży na 120 tys. złotych, natomiast kilka dni temu Karol Nawrocki, w rozmowie z dziennikarzem Bogdanem Rymanowskim, powiedział, że kwota ta nie została w tej dacie zapłacona.

– Skoro są wątpliwości po stronie Nawrockiego, to powinny się też wątpliwości po stronie notariusza – wskazali specjaliści miasta Gdańsk na których powoływał się Stenzel.

Afera wokół mieszkania Nawrockiego

Portal Onet podał, że Nawrocki poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka z rodziną, posiada również kawalerkę o powierzchni 28,5 m2. Zgodnie z relacją dziennikarzy, w 2017 r. Jerzy Ż. przekazał ją Nawrockiemu i jego żonie w zamian za opiekę i utrzymanie, czyli na zasadzie umowy dożywocia. Jednak mężczyzna trafił do domu opieki społecznej. Jerzy Ż. wykupił mieszkanie w 2011 r. za ok. 12 tys. zł (10 proc. wartości), korzystając z preferencyjnego prawa pierwokupu. Według Onetu, Nawrocki miał kupić mieszkanie w 2017 r. za 120 tys. zł. We wtorek szef IPN ujawnił swoje oświadczenie majątkowe. Wymienił w nim dwa mieszkania własnościowe, które posiada z żoną, a także 50-proc. udział w mieszkaniu matki.

W środę Nawrocki poinformował, że razem z żoną Martą podjął decyzję, by przekazać kawalerkę w Gdańsku na cele charytatywne. – Zło trzeba zwyciężać dobrem – oświadczył. Wcześniej sztab kandydata podkreślał, że Nawrocki nigdy w tym mieszkaniu nie mieszkał, nie wynajmował go, ani nie czerpał z niego jakiejkolwiek korzyści majątkowej, a jego dysponentem jest wciąż Jerzy Ż., z którym kontakt "urwał się" w grudniu 2024 r. Politycy PiS uważają, że publikacja oświadczeń majątkowych i przekazanie mieszkania na cele charytatywne zamyka sprawę, którą zainspirowały służby specjalne.

Nowe informacje

Jak ujawnił w piątek portal Interia.pl, kandydat na prezydenta Karol Nawrocki w 2021 roku podpisał dokument, w którym zobowiązał się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż. Pismo, do którego dotarł portal jest datowane na 10 sierpnia 2021 roku. "Ja niżej podpisany Karol Nawrocki oświadczam, iż zobowiązałem się do dożywotniego utrzymania Jerzego Ż. poprzez dostarczenie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania położonego w Gdańsku przy ul. (…), światła i opału, zapewnienia odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym" – cytuje fragment pisma Interia.

Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, dokumenty w tej sprawie mogą wypływać z zasobów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poseł PiS Mariusz Błaszczak na piątkowej konferencji prasowej zwrócił uwagę, że partia nie zgadza się na takie postępowanie i ogłosił złożenie wniosku o specjalne posiedzenie komisji ds. służb specjalnych.

