"Wyborcza" zmienia narrację. "Nawrocki pomagał przestępcy seksualnemu"

"Jerzy Ż., którego mieszkanie przejął Karol Nawrocki, napastował seksualnie kobietę z dzieckiem w wózku, za co został skazany, a wcześniej siedział w areszcie" – czytamy w najnowszym tekście "Gazety Wyborczej", na tydzień przed ciszą wyborczą, przed drugą turą wyborów prezydenckich. W tekście Wojciecha Czuchnowskiego czytamy, że to właśnie wtedy, Karol Nawrocki wraz z żoną odwiedzili mężczyznę, by podpisać akt notarialny dot. zakupu kawalerki.

Kandydat na prezydenta wielokrotnie podkreślał, że pan Jerzy miał trudną sytuację, chorował na alkoholizm i nie radził sobie w życiu. – Miał wiele problemów, był osobą, która miała skomplikowane życie, ale jednocześnie osobą, która rokowała, że potencjalna pomoc pozwoli wyprowadzić go na prostą – tak tłumaczył swoją chęć pomocy dla mężczyzny.

"Wyborcza" zmienia narrację. Byle uderzyć w Nawrockiego

"GW" podaje, że Ż. "co najmniej dwa razy został skazany za napaść seksualną, co potwierdziliśmy w kilku źródłach. Na pewno został aresztowany w listopadzie 2011 r. i wyszedł zza krat w marcu 2012 r. A gdy wyrok się uprawomocnił, w październiku 2012 r. zaczął odsiadkę w więzieniu w Czarnem, gdzie przebywał do grudnia 2013 r.".

Tymczasem w artykule "Wyborczej" z 12 maja o czytamy: "W niejasnych okolicznościach przejął z żoną mieszkanie o pow. 28,5 mkw. w Gdańsku od starszego, schorowanego mężczyzny – Jerzego Ż.". "Widziałem wywiad z panem Nawrockim i dla mnie to jest normalne wyłudzenie mieszkania, przekręt, wykorzystanie sytuacji starszego człowieka" – to z kolei cytowana przez gazetę wypowiedź syna mężczyzny.

"Uwaga, zmiana narracji: Jerzy Ż nie był biednym staruszkiem tylko seksualnym predatorem i pedofilem. Przejmując jego mieszkanie Nawrocki nie skrzywdził go, tylko mu pomagał. Powtarzamy: …" – skomentował publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

Na medialny szum wokół kandydata wspieranego przez PiS uwagę zwrócił też Łukasz Warzecha: "Czyli Zorro był przestępcą seksualnym i zabrał kawalerkę Hołowni, który brał udział w ustawkach z Nawrockim i razem lali faszystów? Bo już mi się wszystko myli".

Nawrocki "odkleił się" od PiS. Sztabowiec: O to chodziło

Nawrocki: Zwycięstwo Trzaskowskiego jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa