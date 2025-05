"Pytasz, co jeszcze możesz zrobić?". Nowy spot Trzaskowskiego

"Pytasz, co jeszcze możesz zrobić? To proste. Przekonaj 3 osoby do głosowania i podaj to dalej!"– napisał na X Rafał Trzaskowski, załączając do posta swój nowy spot.

Spot Trzaskowskiego

W spocie kandydat KO apeluje, by jego wyborcy przekonali po trzy osoby do oddania na niego głosu. – Sąsiadkę z parteru, trenera, fryzjera i nauczyciela z liceum. Swoją mamę, i panią Anię, tą od małego jamnika – słyszymy na nagraniu.

– Razem zbudujmy Polskę bezpieczną, bogatą, gdzie nikt nie zostanie z tyłu. Wyjdź z domu, dzwoń, pisz, nagrywaj TikToki. Masz trzy osoby do przekonania. Bo Polska to najcenniejsze, co mamy – mówi dalej.

W filmiku widzimy m.in. Rafała Trzaskowskiego z małżonką i fragmentu marszu, który odbył się w niedzielę w Warszawie.

Spot Nawrockiego

W środę na kanałach społecznościowych Karola Nawrockiego pojawił się nowy spot sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Tematem materiału jest "przemysł pogardy i kłamstwa ekipy Donalda Tuska".

W klipie pokazano w tym kontekście urywki wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego, jego córki Marty Kaczyńskiej Donalda Tuska, Romana Giertycha czy Ewy Wrzosek. Ci ostatni mówią o rozliczeniach.

Śp. Były prezydent mówi: "ton agresji, która budzi obawę, że w Polsce Donalda Tuska oponenci polityczni będą traktowani z dużą dozą agresji, żeby nie powiedzieć nienawiści". "Jeśli zakwestionujesz system, system zrobi wszystko, żeby cię zniszczyć" – dodaje narrator materiału.

W klipie przywołano m.in. głośną wypowiedź prokurator Wrzosek: "To nie jest ten czas, aby ściśle trzymać się litery prawa" oraz słowa Donalda Tuska, że jego zdaniem "oni" tzn. środowisko polityczne PiS, są "gotowi zabijać".

Na koniec pokazana jest wypowiedź Marty Kaczyńskiej, która mówi, że wie, czym jest przemysł pogardy, bowiem był wymierzony także w jej rodzinę.

Wcześniej w sieci opublikowano materiał z udziałem rodziny o Karolu Nawrockim, a następnie jego dłuższą wersję – spot "Wojownik".

