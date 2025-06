W tej sprawie Tusk może liczyć na Konfederację. Poseł wskazał przykład

W środę popołudniu w Sejmie odbyło się głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Za wnioskiem zagłosowało 243 posłów, przeciw było 210, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o wotum po tym, jak kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski przegrał drugą turę wyborów.

Płaczek: Będziemy świadkami kolejnych teatrów

Do głosowania odniósł się na antenie Polskiego Radia 24 poseł Konfederacji, Grzegorz Płaczek.

– To nie była kwestia czy się miało udać, czy się miało nie udać. Doskonale wiedzieliśmy, że nikt z obecnej koalicji nie stanie okoniem wobec premiera – powiedział parlamentarzysta. – Myślę, że wynik, zwłaszcza dla polityków, był już dawno przesądzony – dodał.

Jak zaznaczył, "to nie było wotum zaufania, w naszej ocenie wobec rządu pana premiera, to był raczej akt, polityczny akt teatralny, aby zdyscyplinować koalicjantów i premierowi to się udało, natomiast dla nas, dla Konfederacji nie jest to absolutnie żadnym zaskoczeniem".

– Będziemy teraz świadkami kolejnych teatrów, kolejnych obietnic, że będziemy słyszeć, że my teraz Polacy musimy czekać kolejnych kilka miesięcy, żeby rząd się wziął do pracy, że już teraz na pewno wiedzą, w jaki sposób teraz to robić – stwierdził Płaczek.

Konfederacja popiera programy deregulacyjne

Jednocześnie poseł Konfederacji odniósł się do poparcia jego ugrupowania dla rozwiązań deregulacyjnych, które proponuje rząd.

– Pomimo że nie popieramy obecnie realizowanej polityki rządu i pomimo tego, że widzimy wiele zła, które w naszej ocenie rząd robi, to jeżeli coś jest dobrego, jeżeli coś jest zgodne z naszą linią partii, jeżeli coś jest zgodne z naszymi ideałami i z tym jak chcemy rozwijać Polskę, to oczywiście nie zamykamy się na żadną współpracę, na tym polega polityka – powiedział Grzegorz Płaczek.

Pod koniec kwietnia premier zapowiedział przedstawienie w Sejmie kolejnych projektów deregulacyjnych.

– Mogę ogłosić, że dosłownie po kilku dniach w Sejmie znalazł się pierwszy projekt dotyczący przesyłu gazu, ale deregulacyjny, a w maju, czyli dosłownie, mimo że jest długi weekend i ludzie będą mieli co innego w głowach i sercach, ale będziemy pracowali tak, żeby już na początku maja w Sejmie trafiły projekty ustaw deregulacyjnych – powiedział szef rządu.

– To przyspieszenie jest faktem – dodał.

