Wotum zaufania dla Tuska. Kaczyński wyjaśnił, czemu nie głosował

Rząd Donalda Tuska uzyskał w środę wotum zaufania. O przeprowadzenie głosowania zawnioskował szef rządu. "Za" wyrażeniem wotum opowiedziało się 241 posłów, a "przeciw" było 210. Nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przeciwko udzieleniu wotum zaufania gabinetowi Donalda Tuska głosowało 182 posłów klubu PiS (7 posłów nie brało udziału w głosowaniu). Jednym z nich był Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński miał spotkanie z Karolem Nawrockim

Lider PiS wskazał powód swojej nieobecności w krótkiej rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

– Byłem umówiony z prezydentem elektem. A to miało być o drugiej, o drugiej bym był, ale to niestety było dużo później, dlatego jednak nie mogłem. Jak się czegoś nie słyszy, to się nie ma zdania. Nie słyszałem, natomiast słyszałem opinie innych, których tutaj ze względu na przyzwoitość nie będę powtarzał – powiedział Kaczyński

Pytany, o czym rozmawiał z Karolem Nawrockim, odparł, że o tym, co trzeba dalej zrobić.

Jak głosowali posłowie?

Oprócz PiS przeciw było też wszystkich 17 posłów Konfederacji, 5 posłów Razem, 4 posłów Republikanów, a także 3 posłów Konfederacji Korony Polskiej.

"Za" było z kolei 157 posłów Koalicji Obywatelskiej, 32 Trzeciej Drogi, 21 Lewicy oraz jeden poseł niezależny.

Rekordowa ilość pytań

Przed głosowaniem nad wotum zaufania premier wygłosił godzinne expose, a posłowie przez kilka godzin zadawali pytania. Zgłosiło się aż 267 osób. Na zadanie pytania była minuta. Szef rządu nie wysłuchał wszystkich ze swojego miejsca w ławie rządowej – po pierwszej przerwie opuścił salę plenarną. Z kolei politycy PiS w zdecydowanej większości zbojkotowali jego przemówienie.

Parlamentarzyści opozycji i koalicji pytali m.in. w tematyce gospodarki, bezpieczeństwa, imigracji, polityki zagranicznej, służby zdrowia, rolnictwa, edukacji, wymiaru sprawiedliwości czy samorządów. Padły pytania dot. CPK, zadłużenia państwa, podatków, cyfryzacji, deregulacji, związków partnerskich, górnictwa, inwestycji lokalnych, programów rozdawniczych. Po serii pytań Tusk ustosunkował się do części z nich z mównicy.

