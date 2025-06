PSL chce "zaszachować" Nawrockiego. Ofensywa światopoglądowa

Jak koalicja ma podchodzić do Karola Nawrockiego? Swój pomysł mają ludowcy. Jak donosi "Rzeczpospolita", ma chodzić o wyjście z inicjatywą w kwestiach światopoglądowych. Dotychczas tematy aborcji oraz związków partnerskich dzieliły koalicjantów. Co proponuje PSL?

Po pierwsze, aborcja. – Jestem chętny, żebyśmy przedłożyli prezydentowi jak najszybciej do podpisania powrót do zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego – powiedział w ubiegłym tygodniu Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie TVN24. – Chodzi o to, by postawić prezydenta Karola Nawrockiego w trudnej sytuacji. Jeśli podpisze taką ustawę, to będzie alienował swój bardziej konserwatywny elektorat, a być może ściągnie na siebie też krytykę Kościoła. Jeśli nie podpisze, będziemy podkreślać, że oddalił się od centrum i od "normalsów" – mówi jeden z ważnych polityków PSL.

Osoba najbliższa czy związek partnerski?

W kwestii związków partnerskich, PSL ma proponować przyjęcie przez Sejm "minimalnego" projektu dotyczącego np. statusu osoby najbliższej. W trakcie kampanii Karol Nawrocki sugerował, że jest gotowy do rozmowy na ten temat. – Im więcej ustaw położymy na biurku Nawrockiego, tym bardziej będziemy go zmuszać do decyzji – twierdzi rozmówca "Rz".

Jednocześnie chodzi nie tylko o relacje na linii koalicja-Pałac Prezydencki, ale także rozgrywkę przed wyborami wyborami parlamentarnymi. Wszystko po to, aby pokazać, że koalicja nie jest bierna i chce wprowadzać reformy.

"W kuluarach nasi rozmówcy z KO wskazują, że na stole w nowym rozdaniu powinna być też ustawa dotycząca dekryminalizacji aborcji – oprócz powrotu do trzeciej przesłanki przerywania ciąży. Rozmówcy z KO deklarują otwartość na rozmowy o legislacji w obszarze statusu osoby najbliższej" – podaje gazeta. Lewica przekazała, że jest gotowa dyskutować z nowym prezydentem nt. związków partnerskich.

