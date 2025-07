Morawiecki pisze o polityce historyczno-kulturalnej. "Teraz zagadka"

W piątek w Muzeum Gdańska otwarto wystawę pokazującą losy mieszkańców Pomorza Gdańskiego wcielonych przymusowo do armii III Rzeszy Niemieckiej. Ekspozycja nosi tytuł "Nasi chłopcy".

Jak czytamy na stronie miasta Gdańsk, to "pierwsza monograficzna wystawa, przygotowana w oparciu o materiały i pamiątki osób prywatnych oraz instytucji muzealnych z Pomorza Gdańskiego, która w kompleksowy sposób podejmuje temat służby mieszkańców naszego regionu w niemieckiej armii podczas II wojny światowej". Jej bohaterami są mieszkańcy Pomorza Gdańskiego, przedwojenni obywatele II Rzeczpospolitej, Wolnego Miasta Gdańska oraz Niemiec z różnych zakątków Pomorza. Wystawa pokazuje "indywidualne doświadczenia związane ze służbą w niemieckich-nazistowskich formacjach wojskowych".

Sprawa wywołała oburzenie polityków opozycji i części komentatorów. Swoje wątpliwości przedstawił również lider PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Wystawa w Muzeum Gdańska »Nasi chłopcy« dotycząca mieszkańców Pomorza Gdańskiego służących w armii III Rzeszy nie służy polskiej polityce pamięci" – ocenił. Jak podkreślił, "nasi chłopcy, żołnierze i cywile, Polacy, bronili Ojczyzny przed nazistowskimi Niemcami do ostatniej kropli krwi". "To oni są bohaterami i to im należą się miejsca na wystawach" – podsumował.

Morawiecki: Jakiego państwa to polityka?

"Tekst przysięgi powstańców warszawskich znika z Muzeum II Wojny Światowej. Na moście we Wrocławiu pojawia się niemiecka nazwa. Z auli Uniwersytetu Wrocławskiego znika Orzeł Biały, zastąpiony portretem pruskiego króla. Z Ministerstwa Klimatu i Środowiska znika symbol Polski Walczącej. Z gdańskiego urzędu pocztowego znika napis Poczta Polska, pojawia się napis »Postamt«. Muzeum Gdańska żołnierzy Wehrmachtu nazywa »Naszymi chłopcami« i opisuje służbę w nazistowskim wojsku jako »ekscytację wywołaną nowym doświadczeniem i możliwością zobaczenia nieznanych dotąd stron«. Instytut Pileckiego wstrzymuje dokumentację rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. W Berlinie IP odwołał konferencję na temat zrabowanych przez Niemcy podczas II WŚ dzieł sztuki, bo była niewygodna podczas polskiej prezydencji" – wymieniał były premier Mateusz Morawiecki w nowym wpisie na platformie X.

"Tak wygląda realizacja polityki historyczno-kulturalnej. Teraz zagadka – jakiego państwa?" – zapytał wiceprezes PiS. I wstawił grafikę serca w niemieckich barwach.

