Dramatyczne słowa burmistrza gminy Otmuchów. "Minęło 10 miesięcy, Wody Polskie nie zrobiły nic"

Nad Polskę wpłynął niż genueński, którzy przyniósł ze sobą obfite opady deszczu. IMGW wydał ostrzeżenia dla dużej części kraju. Szczególna sytuacja może wystąpić w Małopolsce, na Opolszczyźnie i Śląsku, gdzie prognozowane są gwałtowne burze. Część tych terenów zostało dotkniętych skutkami ubiegłorocznej powodzi.

Burmistrz gminy Otmuchów Damian Nowakowski podkreśla, że skutki po zeszłorocznej powodzi trzeba było naprawiać nie oglądając się na Wody Polskie.

– W zeszłym roku we wrześniu nastąpiło przerwanie wału. Rzeka która można powiedzieć odprowadza wodę z Czech do Polski. Minęło ponad dziesięć miesięcy i Wody Polskie nic nie zrobiły z tą inwestycją. My sami w tamtym roku to naprawiliśmy. To była praca OSP, naszego radnego. Sami to prowizorycznie naprawiliśmy w celu przywrócenia rzeki do starego koryta. Gdybyśmy tego nie zrobili to ten uszkodzony odcinek drogi powiatowej prawdopodobnie do dzisiaj byłby dalej nieprzejezdny ponieważ nawet teraz widzimy ta droga jest zalana – mówił burmistrz.

Również burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz ocenia, że obecną trudną sytuację pogarszają nieusunięte zaniedbania po ubiegłorocznym żywiole. – Niestety, większość przepustów, rowów jest w stanie nieruszonym od czasu powodzi, są zarośnięte, niedrożne i o tym cały czas informujemy Wody Polskie: mieszkańcy, sołtysi, strażacy, natomiast efekt jest dosyć mizerny – mówił.

Reaguje Kierwiński

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i napływem niżu genueńskiego nad Polskę, nowy minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zwołał posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W spotkaniu, które odbyło się wczoraj o godz. 20:00, uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń. Kolejne posiedzenie odbędzie się dziś o godz.18:00. Policja, wraz z innymi służbami, pozostaje w pełnej gotowości do reagowania na ewentualne zagrożenia.

