Duda wręczył Nawrockiemu prezent. "Będziesz mnie lepiej znał"

Andrzej Duda opublikował w mediach społecznościowych nagranie z Karolem Nawrockim. Na filmie widać, jak urzędująca głowa państwa wręcza prezydentowi elektowi pierwszy egzemplarz swojej książki.

– Z życzeniami wspaniałej prezydentury, niosącej Polsce wielkość – odczytał dedykację Andrzej Duda. – Bóg zapłać! Dziękuję. Wielki zaszczyt – odpowiedział Karol Nawrocki.

– Po 10 latach nie powinienem być zdziwiony, ale to jest dzieło – powiedział prezydent elekt. – To jest też kawał życia. Jak to przeczytasz, to będziesz mnie lepiej znał – odparł Duda.

Prezydent Duda napisał książkę

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda poinformował, że napisał książkę pod tytułem "To ja". Na dedykowanej stronie internetowej można dokonać zamówienia oraz zapoznać się z fragmentami książki.

"Bez upiększeń i cenzury. Opowieść o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Nigdy wcześniej nierelacjonowane rozmowy z czołowymi politykami w kraju i na świecie. Gabinet Owalny i Nowogrodzka, cmentarzysko czołgów na Ukrainie i afrykańska wioska, rezydencja w Juracie i spożywczak na krakowskim osiedlu – zabieram czytelnika wszędzie tam, gdzie toczyła się moja historia, ta polityczna i osobista. Relacjonuję rozmowy z Polakami podczas kampanii wyborczych oraz spotkania z Polonią w najdalszych zakątkach. Opowiadam o tym, jaki wpływ na moją prezydenturę miało dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego i z jaką wizją Polski przekazuję urząd Karolowi Nawrockiemu. 640 stron, ponad 250 ilustracji – w tym wiele wcześniej niepublikowanych zdjęć z mojego telefonu i rodzinnego archiwum. To szczera opowieść o życiu i prezydenturze" – czytamy. Sprzedaż książki oficjalnie rozpocznie się 6 sierpnia, czyli w dniu, kiedy Andrzej Duda skończy swoją drugą i ostatnią kadencję. Tego dnia odbędzie się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa.

