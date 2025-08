Nawrocki spotka się z Trumpem? Otoczenie prezydenta pracuje nad "planem B"

Wielkimi krokami zbliża się uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. 6 sierpnia o godz. 10:00 w sali posiedzeń Sejmu odbędzie się Zgromadzenie Narodowe [organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących wspólnie – przy. red.], podczas którego Nawrocki złoży przysięgę i tym samym oficjalnie obejmie stanowisko głowy państwa.

Paweł Szefernaker, przyszły szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że dzień po zaprzysiężeniu na Prezydenta RP, czyli 7 sierpnia, Karol Nawrocki złoży wizytę w Kaliszu. Kolejnego dnia, 8 sierpnia, zaplanowano jego obecność w Kolbuszowej. Nawrocki podkreśla, że planuje prowadzić "aktywną" prezydenturę. Polityk przekazał, że oprócz wizyt będzie również prezentował własne propozycje ustaw.

Spotkanie Nawrocki-Trump? Jest "plan B"

Ponadto w drugiej połowie września Karol Nawrocki uda się do Nowego Jorku, by wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, która odbędzie się 24 września. Jak ustalił Jakub Rybski z RMF FM, trwają obecnie przygotowania do możliwego spotkania z Donaldem Trumpem w czasie tej wizyty.

Ewentualne spotkanie z prezydentem USA ma być alternatywą, swoistym "planem B", jeśli zapowiadana w trakcie kampanii pierwsza wizyta zagraniczna w Waszyngtonie nie dojdzie do skutku w krótkim czasie po objęciu urzędu.

Wizyta w stolicy Stanów Zjednoczonych nadal jest brana pod uwagę, jednak jej termin pozostaje nieznany. Kluczowym elementem jest oficjalne zaproszenie od Donalda Trumpa – bez niego nie dojdzie do spotkania w Białym Domu.

Nawrocki skompletował kancelarię

W czwartek (31 lipca) prezydent elekt poinformował, że skompletował już swoją kancelarię. Podał kolejne dwa nazwiska przyszłych współpracowników. Są to gdański radny PiS Karol Rabenda oraz dotychczasowy dyrektor Biura Kadr w Instytucie Pamięci Narodowej Mateusz Kotecki.

