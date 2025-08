Pogrzeb matki Morawieckiego. Były premier podał szczegóły

"Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie" – napisał w niedzielę w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości opublikował na platformie X kolejny wpis, w którym podziękował za okazane mu wsparcie oraz poinformował o terminie i szczegółach pogrzebu swojej matki.

Pogrzeb Jadwigi Morawieckiej. Znamy datę

"Z całego serca dziękuję za wszystkie kondolencje, słowa otuchy i ciepłe wspomnienia po odejściu mojej ukochanej Mamy. Dziękuję wszystkim, bez wyjątku, za współczucie, solidarność i zrozumienie. Mama uczyła mnie, że wolna i solidarna Polska to nie abstrakcja – to wspólnota serc, wartości i odpowiedzialności. Jej żarliwa wiara nie są dziś dla mnie i dla ludzi, którzy ją poznali, jedynie wspomnieniem. One stały się testamentem, który muszę i chcę wypełnić" – czytamy.

"Odchodzi od nas pokolenie, które w najtrudniejszych czasach postępowało tak jak trzeba. Pokolenie, które wierzyło w lepszy świat, w niepodległą Rzeczpospolitą, w solidarność między pokoleniami. Wierzyło w sens poświęcenia i sens miłości. Uczmy się od nich, chłońmy ich dziedzictwo, nie zatraćmy ich wiary, nie zatraćmy. Dziękuję raz jeszcze. Za każdy gest, za każde dobre słowo. Mama się uśmiecha" – napisał Mateusz Morawiecki.

"Ostatnie Pożegnanie naszej Mamy, Jadwigi Morawieckiej, odbędzie się w sobotę, 9 sierpnia 2025 roku we Wrocławiu. Rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 13.00 w Kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku, ul. św. Jadwigi 1, w pobliżu Ostrowa Tumskiego. Po Mszy Świętej odprowadzenie do grobu rozpocznie się o godz. 15.00 od bramy głównej Cmentarza Osobowickiego" – przekazał były premier.

Kondolencje od prezydenta i premiera

"Odeszła Pani Jadwiga Morawiecka – Mama Premiera Mateusza Morawieckiego. Należała do tych cichych ale wielkich żon i matek, kobiet – bohaterek naszej wolności. Panu Premierowi i całej Rodzinie składamy z Agatą głębokie wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w modlitwie" – napisał w niedzielę na platformie X prezydent Andrzej Duda.

Kondolencje złożył również premier Donald Tusk. "Panie Premierze, proszę przyjąć wyrazy serdecznego współczucia ode mnie i całego rządu. Kochająca Mama dla kochającego syna to największy skarb" – oznajmił.

