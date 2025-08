Duda pokrzyżował plany koalicji. "Mój prywatny Everest"

W połowie lipca senatorowie opowiedzieli się za likwidacją Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W myśl proponowanych zmian, uczelnia miała zmienić nazwę na Akademię Służby Więziennej. Zwierzchnictwo nad nią miał z kolei przejąć dyrektor generalny Służby Więziennej.

Tak się jednak nie stanie za sprawą decyzji głowy państwa.

Prezydent zawetował ustawę

Prezydent Andrzej Duda w ostatnim dniu pełnienia przez siebie urzędu ogłosił zawetowanie dwóch ustaw.

– Do tej pory było 19 wet, od początku jak urzęduje jako prezydent RP, teraz będzie już ich 21. Niestety musiałem dwie ustawy skierować do Sejmu do ponownego rozpoznania, ponieważ nie zgodzę się na to, by uderzano w Polsce w wyższe uczelnie, czy to w ogóle je likwidując, tak jak jest próba zlikwidowania Akademii Kopernikańskiej, uczelni która powstała na rocznicę kopernikańską i która miała prowadzić współpracę międzynarodową w dziedzinach rozsławiających imię tego wielkiego polskiego astronoma, naukowca i człowieka który zmienił świat – powiedziała głowa państwa na antenie Telewizji Republika.

– Druga to Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie nie tyle się likwiduje tę uczelnię, choć w ogromnym stopniu tak naprawdę następuje skok na jej autonomię, ale chodzi przede wszystkim o przejęcie kadrowe, żeby wyrzucić obecne władze uczelni, bo de facto do tego sprowadza się ta zmiana ustawowa i zastąpić je swoimi ludźmi, więc typowy skok na stołki – dodał prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że nie wyraża zgody na to, by "takie ustawy były w systemie prawnym polskim". – Sprzeciwiam się temu, to jest w moim przekonaniu absolutne naruszenie autonomii uczelni i stąd wniosek o ponowne rozpatrzenie, który kieruje do Sejmu – powiedziała głowa państwa.

Sopiński: Mój prywatny Everest

Głos w sprawie zabrał rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, dr Michał Sopiński.

"Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w naszej walce o autonomię Akademii Wymiaru Sprawiedliwości!" – napisał Sopiński.

Jak zaznaczył, "ostatnie miesiące to czas ogromnego stresu, nieprzespanych nocy i wytężonej pracy". "Było warto!" – podkreślił rektor AWS.

"Dla mnie była to największa próba w całym dotychczasowym życiu. Mój prywatny Everest" – przyznał dr Sopiński.

