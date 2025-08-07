Nieoficjalne doniesienia ws. Andrzeja Dudy. "Miażdżąca przewaga głosów"

Według ustaleń RMF Polski Komitet Olimpijski miał miażdżącą przewagą głosów zdecydować o rekomendacji Andrzeja Dudy do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Jak podaje stacja, były już prezydent ma też pracować nad założeniem międzynarodowego think tanku, który łączyłby środowiska polityczne i biznesowe z Europy Środkowo-Wschodniej.

Duda nie wróci do pracy na UJ

Andrzej Duda po zakończeniu kadencji prezydenta nie wróci do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w środę umowa o pracę między uczelnią a Dudą została rozwiązana za porozumieniem stron.

Andrzej Duda był zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji od lutego 1997 r. W czasie swojej prezydentury korzystał z urlopu bezpłatnego – za ten okres nie otrzymywał wynagrodzenia i nie wlicza się on do stażu pracy.

Były prezydent rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1991 r. Tytuł magistra prawa uzyskał we wrześniu 1996 roku, a stopień doktora nauk prawnych – w styczniu 2005 r. Tytuł jego rozprawy doktorskiej brzmiał: "Interes prawny w polskim prawie administracyjnym". Był zatrudniony na stanowisku asystenta z doktoratem.

Zmiana warty w Pałacu Prezydenckim. Nawrocki zaprzysiężony

Andrzej Duda, który w środę oficjalnie przestał być prezydentem, nie poinformował, co dokładnie planuje robić dalej, choć niedawno wyraził gotowość do objęcia stanowiska premiera. O swojej przyszłości wspomniał podczas ostatniego orędzia, wygłoszonego we wtorek wieczorem.

– Nie żegnam się. Pozostaję w służbie, choć w innej roli. Będę nadal aktywny, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami zawsze zabiegając o sprawy Rzeczpospolitej – powiedział.

53-letni dziś Duda był prezydentem Polski przez dziesięć lat. W 2015 r. wygrał wybory z Bronisławem Komorowskim, a w 2020 r. pokonał Rafała Trzaskowskiego. Duda był drugim, po Aleksandrze Kwaśniewskim prezydentem III RP, który pełnił swój urząd przez dwie kadencje.

W środę przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym złożył Karol Nawrocki i oficjalnie objął urząd prezydenta, po ponad dwóch miesiącach od wyborów, które wygrał w czerwcu, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego.

