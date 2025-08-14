"Prezydent i premier ustalili". Rzecznik rządu o spotkaniu Nawrocki-Tusk

W czwartek w Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, które trwało około godzinę. Była to ich pierwsza rozmowa w cztery oczy od momentu objęcia urzędu przez Nawrockiego 6 sierpnia.

"W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!" – napisał Tusk na platformie X po zakończeniu spotkania.

Pierwsze spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. "Było rzeczowe"

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował na briefingu dla prasy, że "spotkanie dotyczyło kwestii fundamentalnych i spraw, w których ta współpraca musi funkcjonować – kwestii bezpieczeństwa, dyplomacji".

– To było rzeczowe spotkanie – ocenił Szłapka, dodając, że tematem rozmów była także Ukraina oraz piątkowy szczyt na Alasce z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina.

– Pan prezydent z panem premierem ustalili, że w tych kwestiach fundamentalnych, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, kwestii dyplomatycznych musi być współpraca, zgodnie z konstytucją – zaznaczył.

Dodał, że konstytucja "bardzo wyraźnie wskazuje na to, jakie proregatywy ma prezydent, jakie uprawnienia ma Rada Ministrów i ta współpraca musi dobrze funkcjonować".

Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Jest termin

Rzecznik rządu powiedział, że Nawrocki przekazał Tuskowi informację o terminie zwołania Rady Gabinetowej na 27 sierpnia.

– Ważne, że to spotkanie się odbyło, ono jest potrzebne – stwierdził Szłapka, dodając, że atmosfera rozmowy była "rzeczowa".

