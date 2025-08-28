Piotr Semka na debacie o Sierpniu 1980 w Szczecinie

Z okazji 45. rocznicy zawarcia Porozumienia Szczecińskiego 30 sierpnia 1980 roku, w piątek 29 sierpnia 2025 r. Centrum Edukacyjne Przystanek Historia IPN zaprasza na dyskusję "Solidarność narodziła się w Szczecinie".

W debacie udział wezmą: Roberta Ciupa (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności), dr. Artur Kubaj (IPN Oddział Szczecin), Piotr Semka („Do Rzeczy", „Fronda"). Dyskusje poprowadzi Rafał Woś („Tygodnik Solidarność", „Dziennik Gazeta Prawna"). Dyskusja odbędzie się w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia IPN, Szczecin, Plac Brama Portowa 1.

