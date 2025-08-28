"Cichy pakt z Dudą". Wyciekł plan Nawrockiego ws. wet

Dotychczas prezydent zawetował sześć ustaw, wśród nich tzw. ustawę wiatrakową (zawierającą komponent dot. mrożenia cen energii), a także ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Według Kancelarii Premiera Nawrocki gra na obalenie rządu.

– Realizujemy swój plan, który jest rozpisany na kolejne tygodnie, a nawet miesiące – przekonuje w rozmowie z WP jeden z prezydenckich ministrów. – Na razie przerwa z wetami. Skupiamy się tematach międzynarodowych, choć w piątek Karol przedstawi kolejny projekt ustawy, tym razem o technologiach przełomowych. Później wizyta w Waszyngtonie. Jedziemy swoim tempem – ocenia inny.

Kancelaria Prezydenta nie zamierza zwalniać. "Tempo ma być utrzymywane, a uwagi dotyczące wet nie są dla Karola Nawrockiego czymś niepokojącym. Nasi rozmówcy podkreślają, że każde weto ma uzasadnienie" – czytamy. – Oczywiście, że prezydent konsultuje wszystkie swoje decyzje nie tylko ze współpracownikami bezpośrednio pracującymi w Kancelarii Prezydenta, ale także z ekspertami i doradcami – etatowymi i społecznymi. W tym gronie są również prezydenccy prawnicy. I ci ludzie pochylają się nad każdym zapisem w każdej ustawie. Zarówno tej przyjętej, jak i zawetowanej – wyjaśnia w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Tajna umowa prezydentów

Serwis przypomina, że Andrzej Duda w ciągu 17 miesięcy rządów KO zawetował 6 ustaw. Oznacza to, że średnia w przypadku obecnego prezydenta jest znacznie wyższa.

"Choć nikt oficjalnie potwierdzić tego nie chce – że Andrzej Duda z Karolem Nawrockim przed objęciem urzędu przez tego drugiego zawarł cichy i nieformalny 'pakt'. Panowie mieli umówić się, że część ustaw zostanie pozostawiona na biurku nowego prezydenta. Inaczej rzecz ujmując: Duda jeszcze jako prezydent proponował, że może zawetować część ustaw skierowanych do niego przez rząd Donalda Tuska – w tym tzw. ustawę wiatrakową – ale ekipa Karola Nawrockiego zasugerowała, żeby pozostawić je do decyzji nowego prezydenta. Słowem: Nawrocki sam chciał je zawetować. I jeszcze zanim został zaprzysiężony, wiedział, że to zrobi" – opisuje WP.

