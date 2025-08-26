Para prezydencka w Nowym Jorku. Nowe fakty

Pierwsza wizyta głowy państwa do Stanów Zjednoczonych rozpocznie się 3 września. – To będzie pierwsza wizyta zagraniczna polskiego prezydenta – podkreślił w czwartek w Kanale Zero Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

– Dziś trwają przygotowania do tej wizyty, więc jeszcze takich konkretów związanych z agendą tej wizyty ciężko wskazywać. Ale w kwestii bezpieczeństwa będą niezwykle ważne – zaznaczył polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Rozmowy na szczycie

Jak podaje RMF24, podczas wydarzenia, które zaplanowano na 21-24 września br., głowa państwa ma przedstawić stanowisko Polski w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego, współpracy gospodarczej, a także wyzwań stojących przed społecznością międzynarodową.

"Oczekuje się, że w swoim przemówieniu prezydent poruszy także kwestie związane z sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rolą Polski w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa" – czytamy na portalu rmf24.pl.

W programie wizyty przewidziano szereg spotkań bilateralnych z przywódcami innych państw, a także przedstawicielami organizacji międzynarodowych. Celem rozmów jest zacieśnienie współpracy, a także wymiana poglądów na temat aktualnych problemów związanych z sytuacją międzynarodową.

Oddzielny program wizyty dla Pierwszej Damy

Dla Pierwszej Damy, Marty Nawrockiej, przygotowano oddzielny program wizyty. Jego szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione.

Jednym z kluczowych punktów ma być spotkanie z przedstawicielami Polonii Amerykańskiej. "To wyjątkowa okazja do rozmów z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych, wymiany doświadczeń oraz podkreślenia roli, jaką Polonia odgrywa w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski za granicą" – wskazuje rmf24.pl.

Na tym jednak nie koniec. Marta Nawrocka może bowiem wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, a także inicjatywach promujących polską tradycję i dziedzictwo narodowe. "Takie działania mają na celu zacieśnienie więzi między Polską a jej obywatelami rozsianymi po świecie" – czytamy.

