KO traci władzę w swoim bastionie. Odwołano starostę i zarząd powiatu

Od wyborów samorządowych w kwietniu 2024 r. powiatem gliwickim (składającym się z gmin: Wielowieś, Toszek, Sośnicowice, Rudziniec, Pyskowice, Gierałtowice, Knurów i Pilchowice) rządziła Koalicja Obywatelska wraz z klubem radnych SGL Wspólnie dla Gminy i Powiatu. Starostą gliwickim był Dawid Rams (KO), funkcję wicestarosty sprawował Paweł Bryła (SGL), zaś członkiem zarządu powiatu był Piotr Solka (KO). W opozycji pozostawał klub Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas czerwcowego posiedzenia radni powiatu gliwickiego nie udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania, choć jednocześnie zarząd otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2024. Nieudzielenie wotum zaufania jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

Polityczny zwrot na Śląsku

Jak przekazał portal slazag.pl, w czwartek zarząd powiatu gliwickiego został odwołany. Za głosowało 15 radnych, przeciw było 8, nikt się nie wstrzymał. Oznacza to, że Koalicja Obywatelska straciła władzę w powiecie gliwickim, który dotychczas był uznawany za jej bastion. Na kolejnym posiedzeniu rady powiatu zostanie powołany nowy zarząd.

"Ptaszki ćwierkają, że tzw. samorządowcy z klubu SGL wejdą w koalicję z PiS – to w sumie ostatnio popularne" – napisał w mediach społecznościowych Dawid Puchalski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w radzie powiatu gliwickiego.

Lokalne media donoszą, że w przypadku porozumienia między PiS-em a radnymi SGL stanowisko starosty gliwickiego miałby objąć Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wicestarostą pozostałby Paweł Bryła z SGL, natomiast do zarządu, jako jego członek, wszedłby Adam Ostalecki z PiS.

Koalicja Obywatelska straciła Zabrze

W ostatnią niedzielę w Zabrzu odbyła się druga tura wyborów na prezydenta miasta. Zwycięzcą okazał się Kamil Żbikowski, którego poparło 50,17 proc. głosujących. Pokonał on pełniącą dotychczas obowiązki komisarza, a jednocześnie popieraną przez Koalicję Obywatelską Ewę Weber.

Konieczność zorganizowania przedterminowych wyborów prezydenckich w Zabrzu była konsekwencją odwołania w referendum prezydent miasta Agnieszki Rupniewskiej z KO.

