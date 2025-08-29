Nawrocki podpisał ważną ustawę. "Pomimo wątpliwości"

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że prezydent Karol podpisał ustawę "mimo pewnych wątpliwości co do poszczególnych jej zapisów". Wyjaśnił, że wątpliwości prezydenta, dotyczą głównie możliwość likwidowania oddziałów szpitalnych oraz łączenia szpitali. Szef KPRP stwierdził, że proces został pozostawiony w rękach jednostek samorządu terytorialnego bez żadnej kontroli NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

– Tutaj zdanie prezydenta jest jednoznaczne, że w tym zakresie powinna wystąpić zmiana – mówił. Dodał, że prezydencka Rada ds. Ochrony Zdrowia będzie pracować nad propozycjami legislacyjnymi, jeśli nie będą one wychodzić ze strony rządu.

Zbigniew Bogucki tłumaczył, że Karol Nawrocki podpisał ustawę, ponieważ jest ona trzecim krokiem dopełniającym możliwość uruchomienia i skonsumowania środków z KPO w wysokości niemal 8 mld zł.

Co zakłada nowelizacja ustawy?

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także ustawy o działalności leczniczej, zakłada m.in., że szpital w tzw. sieci będzie mógł, za zgodą prezesa NFZ, w ramach danego profilu zamienić tryb pełnej hospitalizacji na leczenie planowe lub jednodniowe albo na udzielanie świadczeń z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej. Ponadto związki jednostek samorządu terytorialnego będą mogły tworzyć i prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze działające w formie spółek kapitałowych i jednostek budżetowych. Nowelizacja ustawy przewiduje możliwość łączenia szpitali przez jednostki samorządu terytorialnego.

Od realizacji reformy szpitalnictwa zależy wypłata pieniędzy z KPO, ponieważ taki zapis znalazł się w tzw. kamieniach milowych.

Prezydent zawetował nowelizację "ustawy Kamilka"

To weto podzieliło Polskę. Polacy ocenili decyzję Nawrockiego