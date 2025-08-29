Nawrocki realizuje zapowiedź z kampanii wyborczej. Nowa inicjatywa

Karol Nawrocki powiedział w piątek, że jego inicjatywa jest o przyszłości. – Dziś na naszych oczach dzieje się rewolucja technologiczna, która będzie obowiązywała przez kolejne dekady – dodał.

Podkreślił, że "musimy podejmować wspólny wysiłek, aby Polska nie przespała wielkiej rewolucji technologicznej".

– W moim "Planie 21", gdy jeszcze byłem kandydatem na prezydenta, wskazywałem na potrzebę stworzenia Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych – przypomniał.

Prezydent podziękował wszystkim inicjatorom projektu. – On jest w istocie obywatelski, choć kieruje go prezydent Polski do polskiego parlamentu, i powstał przy ogromnym wysiłku profesjonalistów, praktyków z zakresu działania nowych technologii. To zasługa tych wspaniałych osób, powiedziałbym: technologicznych patriotów, którzy od lutego 2025 roku przygotowywali kompleksową ustawę składającą się z kilkudziesięciu stron i definiującą potrzeby państwa polskiego wokół budowy funduszu technologii przełomowych – tłumaczył.

Karol Nawrocki podkreślił, że głęboko wierzy, że "dla naszej wspólnej przyszłości Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych znajdzie akceptację w polskim parlamencie". – Rewolucja technologiczna, która dzieje się na naszych oczach, dotyka wszystkich sfer życia publicznego, naszego życia codziennego, poprzez życie akademickie, uniwersyteckie, poprzez nasze bezpieczeństwo, cieszę się, że są z nami generałowie, przedstawiciele BBN, moi bliscy współpracownicy. Tak, nowe technologie dotykają dzisiaj także kwestii naszego wspólnego bezpieczeństwa, rolnictwa, polskiej energetyki i życia codziennego – wskazał.

Poinformował, że we wrześniu powoła radę ds. nowych technologii. – Potrzebujemy wsparcia prezydenta RP, potrzebujemy Funduszu Technologii Przełomowych, ale potrzebujemy też rady ds. nowych technologii i taką radę powołam już we wrześniu 2025 roku – zapowiedział.

Zdaniem prezydenta ustawa o Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych "daje nam wielką możliwość – z jednej strony – powiedzenia »stop« ucieczce naszych specjalistów z zakresu nowej technologii poza granice Rzeczpospolitej Polskiej". – To się dzieje, bowiem nie ma napływu kapitału i finansowania do wielu start-upów – dodał.

Zauważył, że "z drugiej strony ustawa daje nam realną możliwość połączenia środowisk akademickich, start-upów, przedsiębiorców, profesjonalistów z zakresu nowej technologii przy realnym ośrodku władzy, czyli przy Pałacu Prezydenckim". – Dlatego w ustawie zapisana jest współpraca polskiego rządu z prezydentem i fachowcami – powiedział.

Zapowiedź Nawrockiego z kampanii wyborczej

Karol Nawrocki koncepcję utworzenia Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych przedstawił w trakcie kampanii wyborczej. Przekonywał wówczas, że jako prezydent będzie stał na straży rozwoju nowych technologii w Polsce. Zdaniem Karola Nawrockiego fundusz, którego budżet ma wynieść 5 mld zł jest niezbędny do wsparcia polskich start-upów oraz przyciągania kapitału zagranicznego i know-how do Polski.

