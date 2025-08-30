"Nie zmarnujmy tego". Wpis Tuska po angielsku

Szef rządu zamieścił w sobotę na platformie X okolicznościowy wpis z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ "Solidarność".

"Przez dziesięciolecia wolny świat opierał się na braterstwie broni, wzajemnym szacunku i wolności. Na solidarności, a nie na narodowych egoizmach. Naszymi wrogami byli dyktatorzy i agresorzy. To jest świat, o którym marzyliśmy 45 lat temu, kiedy powstała polska Solidarność. Nie zmarnujmy tego!" – napisał Tusk po angielsku.

Porozumienia Sierpniowe były pierwszym takim wydarzeniem w bloku wschodnim

30 sierpnia 1980 r. delegacja rządu PRL przystała na postulaty strajkujących pracowników Stoczni Szczecińskiej i podpisała porozumienie. Instytut Pamięci Narodowej podkreśla, że było to pierwsze w kraju i w całym bloku wschodnim porozumienie pomiędzy przedstawicielami strajkujących zakładów pracy a władzą komunistyczną.

Porozumienia szczecińskie, a później podpisane w Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju oraz Dąbrowie Górniczej, doprowadziły do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" – przypomina IPN.

