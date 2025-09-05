Przełom w relacjach rząd-prezydent? Wymowne słowa wicepremiera

Karol Nawrocki spotkał się w środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Była to jego pierwsza wizyta zagraniczna po zaprzysiężeniu na prezydenta RP. Podsumowując polsko-amerykańskie rozmowy na antenie Kanału Zero polski prezydent ocenił, że przywozi z Waszyngtonu "więcej niż wszyscy się spodziewali".

– Sama deklaracja prezydenta Trumpa – w obliczu dyskusji o tym, że komponent sił amerykańskich będzie przesuwany w Europie – że tak się nie stanie, o czym rozmawialiśmy, jest tym, co warto przywieźć z Waszyngtonu – ocenił Nawrocki. Według prezydenta, jemu i Trumpowi udało się pokazać, że "Polska i Stany Zjednoczone są bardzo ważnymi sojusznikami i ta relacja między dwoma prezydentami jest budująca dla naszego bezpieczeństwa".

– Ale te rozmowy to także poważne rozmowy o projektach inicjatywy Trójmorza, którą poparł prezydent Donald Trump, o imporcie gazu ze Stanów Zjednoczonych i dużego projektu. Zaproszenie prezydenta Polski na szczyt G20 w przyszłym roku w Miami – relacjonował. – Myślę, że przywożę dużo więcej z tej wizyty w Stanach Zjednoczonych, niż wszyscy się spodziewali – dodał.

Gawkowski: Coraz bardziej umiemy się słuchać

Do wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych odniósł się na antenie Radia Zet wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

– Kibicowałem tej wizycie i mówiłem o niej dobrze jeszcze zanim do niej doszło. Pierwsza wizyta prezydenta, w Białym Domu pokazuje rację sojuszu Waszyngton-Warszawa, ważna deklaracja dotycząca żołnierzy – powiedział polityk Lewicy.

Jak zaznaczył, "dla polskiej racji stanu, myślenia o przyszłości i odstraszaniu dobrze się stało, że ta wizyta tak wyglądała".

– Coraz bardziej umiemy się słuchać, wzajemnie. I chyba to jest dobre, bo wspólne ustalenia premiera i prezydenta dotyczące wizyty, prezentowanie stanowiska rządu się zrealizowały – powiedział Gawkowski.

Relacje prezydent-rząd. Co nas czeka?

Wicepremier, zapytany o to, jak teraz będą wyglądały relacje rządu z Pałacem Prezydenckim, odpowiedział: "Mam wrażenie, że po pierwszych zawirowaniach ws. dyplomacji, polityki międzynarodowej, wspólnego stanowiska jest ustalenie".

– Ręka jest wyciągnięta. Jest z naszej strony chęć rozmowy – zaznaczył Gawkowski.

Czytaj też:

Mastalerek ocenił Nawrockiego: Linia Dudy jest kontynuowanaCzytaj też:

Nawrocki czy Tusk? Polacy nie mają wątpliwości, kto wygrywa starcie