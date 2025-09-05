Polski duchowny w Paryżu oskarżony o nadużycia seksualne

Zgłoszenia do francuskiej Niezależnej Instancji Krajowej ds. Uznania i Zadośćuczynienia (INIRR) miał złożyć łącznie 14 osób – 13 mężczyzn i jedna kobieta – domagając się od Kościoła rekompensaty za lata nadużyć. Wszystkie ofiary w chwili popełniania przez duchownego zarzucanych przestępstw miały być niepełnoletnie – podaje RMF24.

Sprawa sprzed ponad trzydziestu lat

Według dziennika "Le Parisien", duchowny przez dziesięciolecia miał dopuszczać się napaści na studentach seminarium, którymi miał się opiekować. Sprawa dotyczy okresu sprzed zamknięcia placówki w 1988 roku. Pomimo swojego wieku, duchowny nadal pełni funkcję proboszcza w podparyskiej parafii. Ofiary podkreślają brak odpowiedzialności ze strony hierarchów oraz wzajemne obwinianie się instytucji, które nie podjęły skutecznych działań w celu ukarania sprawcy.

Marie Derain de Vaucresson, przewodnicząca INIRR, zaznaczyła, że instytucja ma obowiązek wyjaśnić, czy seminarium i duchowni działający w ramach polskiej misji w Paryżu podlegali Kościołowi francuskiemu. Wcześniej temat był poruszany przez polski tygodnik "Polityka", a w czerwcu 2025 roku byli uczniowie seminarium – obecnie dorośli mężczyźni z pięciu krajów, w tym Polski – złożyli zeznania przed Państwową Komisją ds. Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich.

Polska w programie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

Sprawa w Paryżu nabiera dodatkowego kontekstu w świetle działań Kościoła na rzecz ochrony dzieci i młodzieży. Warto przypomnieć, że Polska została włączona do pilotażowego programu Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, który obejmuje łącznie pięć krajów i oferuje specjalistyczne szkolenia dla biskupów, m.in. w zakresie procedur postępowania w przypadkach nadużyć oraz przygotowania seminariów duchownych do zapewnienia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży.

Abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, podkreślał na początku roku, że celem szkoleń jest nie tylko reagowanie na przypadki nadużyć, ale także budowanie w Kościele bezpiecznych środowisk. Koordynatorem programu w Polsce jest o. Adam Żak SJ.

Czytaj też:

Paryż szykuje się do "soboru". "Jak sobie radzić z falą nawróceń?"Czytaj też:

"Instrukcje z Brukseli". Abp Jędraszewski krytykuje działania MEN