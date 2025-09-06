Tragiczny wypadek w Małopolsce. 5-letnie dziecko nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło na ul. Oświęcimskiej w małopolskim Chrzanowie przed godz. 15. Jak informuje RMF FM, do śmierci doszło w wyniku potrącenia dziecka przez autobus.

Tragiczny wypadek

Powołując się na świadków, "Gazeta Krakowska" informuje, że dziecko wjechało na rowerku pod koła autobusu.

Rzecznik małopolskich strażaków mł. kpt. Hubert Ciepły poinformował w rozmowie z RMF FM, że strażacy, którzy przybyli na miejsce wydobyli chłopca spod pojazdu, a następnie przystąpili do akcji ratunkowej. – Rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa, która przyniosła skutek i funkcje życiowe powróciły – poinformował strażak.

Pięciolatek został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po godz. 18 rzecznik prasowa szpitala poinformowała jednak media, że chłopiec niestety zmarł.

Sprawę bada obecnie policja.

