"Dementuję nieprawdziwe informacje". Rzecznik prezydenta o słowach Sikorskiego

Prezydent Karol Nawrocki wyraził w sobotę chęć rozmowy z szefem MSZ Radosławem Sikorskim o "niepokojącym" – w jego ocenie – stanie polskiej dyplomacji. Zwracając się do Sikorskiego w serwisie X (dawniej Twitter) prezydent napisał, że wierzy, iż spotkają się na poważnej rozmowie.

Była to reakcja Nawrockiego na serię wpisów, zdjęć i filmów zamieszczonych przez szefa MSZ w trakcie jego wizyty w USA.

Sikorski podziękował za zaproszenie i dodał, że "niezmiennie" jest do dyspozycji. "Uprzedzam, że zapytam dlaczego Pańscy ludzie donosili w Waszyngtonie na Premiera i demokratyczny rząd wolnej Polski próbując blokować mu dostęp do Białego Domu" – napisał.

Rzecznik prezydenta: Dementuję, to niepoważne

Do zarzutów szefa polskiej dyplomacji odniósł się Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. – Dementuję te nieprawdziwe informacje, jakoby członkowie delegacji czy sam pan prezydent Nawrocki składali jakiekolwiek donosy do prezydenta Donalda Tuska czy na członków rządu – powiedział w Polsat News.

Ocenił, że "to niepoważne rzucanie oskarżeń niemających żadnego potwierdzenia w faktach".

Leśkiewicz powiedział, że rozmowy prowadzone w Ameryce dotyczyły "spraw ważnych dla Polaków". Dodał, że premier Tusk "w ogóle nie funkcjonował w tych rozmowach" i że prezydent Trump pytał o niego.

Dwie wizyty z Polski. Nawrocki i Sikorski w USA

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Białym Domu zapowiedział m.in. utrzymanie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce i nie wykluczył, że będzie ich więcej. Wizyta w Waszyngtonie była pierwszą podróżą zagraniczną Nawrockiego w roli prezydenta i została uznana przez komentatorów za sukces.

W tym samym czasie w USA przebywał wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Pytany wcześniej, czego oczekuje po wizycie prezydenta Nawrockiego, Sikorski wskazał właśnie na kwestię utrzymania amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Przed wizytą Nawrockiego w Ameryce między Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Spraw Zagranicznych doszło do sporu m.in. o rekomendacje rządu i skład delegacji.

