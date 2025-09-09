Morawiecki do ministra: Katastrofa jest nieuchronna
Udostępnij2 Skomentuj
Kraj

Morawiecki do ministra: Katastrofa jest nieuchronna

Dodano: 
Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki
Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
Ten rządowy Titanic dawno stracił zasilanie, dryfuje bez celu i systematycznie nabiera wody. Katastrofa jest nieuchronna – podkreślił były premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do ministra energetyki Miłosza Motyki.

Zwracając się do Miłosza Motyki Mateusz Morawiecki stwierdził, że wciąż boli go zablokowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego szkodliwej dla wielu Polaków ustawy wiatrakowej.

Morawiecki: Rządowy Titanic stracił zasilanie, dryfuje bez celu i nabiera wody

"Wiatraki to nie cudowne remedium na energetyczną niekompetencję tego rządu. Trzeba mieć inne pomysły i rozwiązania" – napisał były premier na platformie X. Według niego, "rządowy Titanic dawno stracił zasilanie, dryfuje bez celu i systematycznie nabiera wody". "Katastrofa jest nieuchronna" – podkreślił. Morawiecki dodał, że na horyzoncie widnieje już wielka góra lodowa z napisem "67 proc. długu do PKB".

"Czy warto słuchać do końca tej orkiestry kłamstw i obietnic pod batutą pana Tuska? Polska zasługuje na więcej. Każdy kolejny miesiąc trwania tej koalicji to czas stracony" – napisał.

Morawiecki: Czas się obudzić!

Minister Motyka w porannym programie RMF FM przekonywał, że takich środków jak obecnie, polska energetyka nie widziała jeszcze nigdy. Tu Morawiecki postanowił przywołać pewne liczby i fakty. Dotyczą one działań "antyblackoutowych", magazynów energii, cen energii oraz dywersyfikacji dostaw gazu i ropy naftowej.

twitter

"Wystarczyło tylko tego nie popsuć, nie opóźniać, rozwijać. Rząd KO, dzięki udziale w tym pana partii, wszystko albo zniszczył, albo znacznie opóźnił" – stwierdził polityk.

Kończąc, podkreślił że dziś to Prawo i Sprawiedliwość prezentuje konkretny i realny Plan Energetyczny dla Polski, a rządzący snują w tym czasie marzenia o wiatrakach. "Czas się obudzić! Czas dostosować

Czytaj też:
Morawiecki i Ziobro w zawiadomieniu Banasia. Prokuratura potwierdzaCzytaj też:
Kto byłby najlepszym premierem? Rokita: Nie będzie lepszego w ciągu najbliższych latCzytaj też:
"Rozjechał go". Kto zwycięzcą debaty Morawiecki – Zandberg?

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także