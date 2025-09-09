Morawiecki do ministra: Katastrofa jest nieuchronna

Zwracając się do Miłosza Motyki Mateusz Morawiecki stwierdził, że wciąż boli go zablokowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego szkodliwej dla wielu Polaków ustawy wiatrakowej.

Morawiecki: Rządowy Titanic stracił zasilanie, dryfuje bez celu i nabiera wody

"Wiatraki to nie cudowne remedium na energetyczną niekompetencję tego rządu. Trzeba mieć inne pomysły i rozwiązania" – napisał były premier na platformie X. Według niego, "rządowy Titanic dawno stracił zasilanie, dryfuje bez celu i systematycznie nabiera wody". "Katastrofa jest nieuchronna" – podkreślił. Morawiecki dodał, że na horyzoncie widnieje już wielka góra lodowa z napisem "67 proc. długu do PKB".

"Czy warto słuchać do końca tej orkiestry kłamstw i obietnic pod batutą pana Tuska? Polska zasługuje na więcej. Każdy kolejny miesiąc trwania tej koalicji to czas stracony" – napisał.

Morawiecki: Czas się obudzić!

Minister Motyka w porannym programie RMF FM przekonywał, że takich środków jak obecnie, polska energetyka nie widziała jeszcze nigdy. Tu Morawiecki postanowił przywołać pewne liczby i fakty. Dotyczą one działań "antyblackoutowych", magazynów energii, cen energii oraz dywersyfikacji dostaw gazu i ropy naftowej.

twitter

"Wystarczyło tylko tego nie popsuć, nie opóźniać, rozwijać. Rząd KO, dzięki udziale w tym pana partii, wszystko albo zniszczył, albo znacznie opóźnił" – stwierdził polityk.

Kończąc, podkreślił że dziś to Prawo i Sprawiedliwość prezentuje konkretny i realny Plan Energetyczny dla Polski, a rządzący snują w tym czasie marzenia o wiatrakach. "Czas się obudzić! Czas dostosować

Czytaj też:

Morawiecki i Ziobro w zawiadomieniu Banasia. Prokuratura potwierdzaCzytaj też:

Kto byłby najlepszym premierem? Rokita: Nie będzie lepszego w ciągu najbliższych latCzytaj też:

"Rozjechał go". Kto zwycięzcą debaty Morawiecki – Zandberg?