Kto byłby najlepszym premierem? Rokita: Nie będzie lepszego w ciągu najbliższych lat

W najnowszym odcinku na Kanale Zero Jan Rokita komentował rozmowę o polityce gospodarczej i podatkowej jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena z byłym premierem Mateuszem Morawieckim na wydarzeniu "Piwo z Mentzenem". W jego ocenie obaj politycy wypadli znakomicie.

Jan Maria Rokita to polski polityk, były działacz "Solidarności", później poseł OKP, Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Platformy Obywatelskiej. Był kandydatem na premiera w kampanii wyborczej PO w 2005 roku, kiedy partia Donalda Tuska miała zawiązać koalicję z formacją Jarosława Kaczyńskiego. Obecnie Rokita jest publicystą i komentatorem politycznym na Kanale Zero.

Morawiecki na premiera? Rokita: Byłby najlepszym rozwiązaniem

W końcowej części opublikowanego w środę programu Rokita wyraził swoją opinię na temat osoby, która mogłaby objąć ster rządów po następnych wyborach. Jego zdaniem to poprzedni prezes Rady Ministrów posiada na ten moment największe doświadczenie, a jednocześnie prezentuje odpowiednią jakość i kompetencje.

– Znam polską scenę polityczną i znam ludzi i mam wrażenie, że jakby patrzeć z dzisiejszej perspektywy – oczywiście rodzą się zawsze nowe talenty, pojawiają się nowe postaci, nieoczekiwanie, to jest naturalne zupełnie, tak się pojawili liderzy Konfederacji Bosak i Mentzen jako postaci nowe w polskiej polityce stosunkowo niedawno – ale mam wrażenie, że dziś, ani jeszcze w ciągu najbliższych dwóch lat, a w ciągu tych dwóch lat już będą następne wybory, Polska nie ma, i to mówię Polska, to nie jest tylko kwestia PiS-u, Polska nie ma dzisiaj bardziej doświadczonego, bardziej kompetentnego, bardziej roztropnego politycznie przywódcę mającego szansę na bycie premierem niż Morawiecki. To znaczy, mówiąc krótko, nie będzie lepszego premiera w Polsce niż Morawiecki w ciągu najbliższych lat – ocenił były parlamentarzysta.

– Wydaje mi się, że byłoby optymalne w związku z tym, z tego punktu widzenia, jeśli chodzi o jakość człowieka, jakość jego doświadczenia, to jest, że jego pokierowanie rządem w przyszłości, powrót jego do kierowania rządem byłby najlepszym rozwiązaniem dla Polski na przyszłość – powiedział Rokita.

