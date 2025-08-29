Miller "w gościach" u Mentzena. Pochwalił Nawrockiego

Rozmowy lidera Konfederacji z byłym premierem i byłym europosłem zorganizowano w Łodzi. Dotychczas Sławomir Mentzen spotykał się ze swoimi sympatykami sam, jednak nowa edycja wydarzenia zakłada rozmowy z zaproszonymi gośćmi, przede wszystkim z politycznej konkurencji.

Podczas spotkania, Miller poruszył temat narastającego kultu Bandery na Ukrainy. Skrytykował przy tym bierność polskich władz, a także pochwalił nowego prezydenta. – Władze ukraińskie stanęły na najbardziej zbrodniczej ideologii w tej części Europy, mam na myśli nacjonalizm ukraiński (...). Jestem szczerze zdumiony, że polskie władze przez całe lata patrzyły na to spokojnie i udawały, że tego nie widzą. A jak ktoś w Polsce zaczynał o tym mówić, to stawał się "ruską onucą". Dopiero teraz coś się zmienia, ale głównym twórcą tej zmiany jest Karol Nawrocki, dlatego że on oficjalnie powiedział, że nigdy nie będzie tego akceptował – wskazał były polityk SLD.

– Ja nie zmieniam swojego krytycznego poglądu nt. obecnego prezydenta, ale akurat tę sprawę zapisuje mu na wielki plus. Oby się teraz nie wycofał, bo teraz będzie miał nacisk ze wszystkich stron, żeby nie był taki radykalny, no bo przecież tym Ukraińcom trzeba pomagać. Ukraińcom tak, ale jesteśmy głęboko rozczarowani, że w czasie tej wojny Ukraińcy nie wykreowali żadnych nowych bohaterów, którzy przecież gdzieś tam są godni naśladownictwa, nagród, pochwały. Symbole. Nie, nie pojawili się żadni nowi bohaterowie, tylko uparcie i systematycznie czczą morderców, których my nie możemy inaczej nazwać, jak tylko "krwawi mordercy" – podkreślił Leszek Miller.

Ofensywa Nawrockiego

Wśród ustaw zawetowanych przez prezydenta jest ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Karol Nawrocki zawetował przedłużenie finansowania świadczeń dla Ukraińców w Polsce, domagając się m.in. uzależnienia dostępu do opieki zdrowotnej od składek i ograniczenia świadczenia socjalnego 800 plus do pracujących Ukraińców. Prezydent zadeklarował, że wobec sytuacji budżetowej należy rozpocząć ukrócania socjalu i przywilejów dla obywateli Ukrainy w Polsce. Ponadto, Nawrocki ogłosił inicjatywę ustawodawczą, która ma na celu zrównanie symbolu Bandery z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi. Wokół tych spraw na scenie polityczno-medialnej wybuchła nieprawdopodobna wrzawa.

