Morawiecki uderza w TVP Kurskiego. "Mój wizerunek był niszczony"

Mateusz Morawiecki był pytany w Radiu Zet o podejście TVP za rządów PiS do Konfederacji. Wtedy to politycy Konfederacji nie byli w ogóle zapraszani do telewizji publicznej. Były premier przyznał, iż myśli, że "tutaj akurat nasza polityka względem Konfederacji nie była właściwa".

– Akurat jako osoba, która zdaje się, że tam podlegała "zasadzie 9 sekund", wiem coś o tym. Mój wizerunek był niszczony bardzo często przez kierownictwo najwyższe TVP. Nie obserwowałem tego bardzo dokładnie, bo w ogóle telewizji za bardzo nie oglądam i nie oglądałem. Jeżeli podobne działania były prowadzone wobec Konfederacji, to nie dziwię się ich pretensjom – przyznał.

"Zasada 9 sekund"

"Zasada 9 sekund" została opisana przez portal Onet.pl w czerwcu 2019 roku. Portal informował, że ówczesny prezes TVP "Jacek Kurski wprowadził w głównym wydaniu »Wiadomości« tzw. zasadę 9 sekund, zgodnie z którą wypowiedzi Mateusza Morawieckiego cytowane w programie jako tzw. setki (dźwięk i obraz) nie mogą być dłuższe niż 9 sekund".

Ostro na linii PiS – Konfederacja

Po tym, jak pod koniec lipca prezes PiS zaproponował Konfederacji podpisanie tzw. Deklaracji Polskiej, lider Nowej Nadziej Sławomir Mentzen, nazwał go "politycznym gangsterem". Niektórzy politycy PiS, po tych słowach polityka Konfederacji, odwołali swój udział w wydarzeniu "Piwo z Mentzenem".

W poniedziałek rano Piotr Muller nazwał Sławomira Mentzena "młodym Balcerowiczem". Jarosław Kaczyński pytany o słowa europosła PiS, powiedział na późniejszej konferencji prasowej, że oceniłby to "może jeszcze ostrzej". – Pan Muller jest młodym człowiekiem, lata 90. to chyba okres jeszcze jego dzieciństwa. Ja niestety jestem dużo, dużo starszy i to był okres już dla mnie po 40-stce. Więc są ogromne różnice między tymi osobami, oczywiście krytycznie oceniam politykę pana Balcerowicza, a także jego późniejszą postawę. Nie mniej w porównaniu z panem Mentzenem to jest, można powiedzieć, inna waga i ta różnica tych wagi jest ogromna – stwierdził.

Ponadto Piotr Muller powiedział, że "trzeba skończyć z mitem, że, Konfederacja to jest taki drugi PiS, tylko, że bardziej radykalny". – To jest zupełnie inna partia. Mają zupełnie inne poglądy – mówił.

Na X odpowiedział mu Sławomir Mentzen. "PiS znowu zauważył, że ma inne poglądy niż my. No oczywiście!" – napisał. Zdaniem lidera Nowej Nadziei "PiS podnosił i komplikował podatki, sprowadził do Polski setki tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich, jest sługą narodu ukraińskiego, zgodził się na Zielony Ład, komplikuje przepisy i zwiększa biurokrację".

Sławomir Mentzen podkreślił, że "Konfederacja chce niskich i prostych podatków, nie chcemy żadnej masowej imigracji, chcemy asertywnego traktowania Ukrainy, odrzucenia Zielonego Ładu, prostych przepisów i wolności". "Nie jesteśmy tacy sami!" – zakończył.

Czytaj też:

Napięcie pomiędzy PiS a Konfederacją. "Kaczyński się przeliczy"Czytaj też:

Złe informacje dla koalicji. "Rządzenie niemożliwe bez Konfederacji"