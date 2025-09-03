Zmiany na podium. PiS wygrałby wybory

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je być Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskałoby 29 proc. głosów. Oznacza to wzrost o 1,6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje 27,1 proc. badanych. To spadek o 1 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja, na którą mogłoby zagłosować 13,2 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek poparcia o 4,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Lewica mogłaby liczyć na 7,4 proc. poparcia.

PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Do Sejmu nie dostałyby się: PSL z poparciem na poziomie 3,9 proc., Polska 2050 – chęć oddania głosu na ugrupowanie Szymona Hołowni zadeklarowało 3,4 proc. badanych, Partia Razem mogłaby uzyskać 3,2 proc., a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 3,1 proc. poparcia.

Oznacza to, że zgodnie z wynikami sondażu, w Sejmie znalazłyby się cztery ugrupowania: PiS, KO, Konfederacja i Lewica.

PiS i Konfederacja z większością w Sejmie

Gdyby wyniki sondażowe przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów parlamentarnych, podział mandatów w Sejmie wyglądałby następująco:

Prawo i Sprawiedliwość – 193 mandaty

Koalicja Obywatelska – 165 mandatów

Konfederacja – 73 mandaty

Lewica – 29 mandatów

Oznacza to, że w takim układzie parlamentarnym PiS w koalicji z Konfederacją dysponowałby łącznie 266 mandatami, co dawałoby ugrupowaniom stabilną większość. KO z Lewicą miałaby łącznie 194 posłów, czyli zza mało do utworzenia sejmowej większości.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 28 sierpnia – 1 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

Czytaj też:

Polacy wskazali Nawrockiego. Tusk w tyle w sondażu przed wizytą w USACzytaj też:

Napięcie pomiędzy PiS a Konfederacją. "Kaczyński się przeliczy"