Morawiecki wbija szpilę Tuskowi. "Nie jest w stanie zapukać do drzwi"

W środę prezydent Karol Nawrocki spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem.

Morawiecki: Tusk nie jest w stanie zapukać do drzwi Białego Domu

Były premier Mateusz Morawiecki ocenił w Radiu Zet, że "prezydent Nawrocki ma szanse w różnych obszarach negocjować z prezydentem Trumpem, a obecny premier, mój następca, nie jest w stanie w ogóle zapukać do drzwi Białego Domu".

– Mamy szereg argumentów, mamy deficyt handlowy z USA, a cała ta awantura światowa – jeśli mogę tak powiedzieć – na temat ceł, taryf, kontyngentów, różnego rodzaju ograniczeń, wzięła się z tego, że większość krajów, w tym Niemcy w szczególności, ale nie tylko, ma nadwyżki handlowe z USA – dodał.

Mateusz Morawiecki ocenił, że "mamy oczywiście bardzo wysokie wydatki na zbrojenia, najwyższe w NATO w relacji do PKB". Jako kolejny punkt wymienił atom, który – jak mówił – „był budowany do czasu, kiedy zakończyliśmy nasze rządy, a teraz został de facto wstrzymany”. – To realne argumenty wobec prezydenta Trumpa. Wierzę w negocjacje, prezydent Trump jest dealmakerem– powiedział.

Nawrocki w USA. Plan wizyty

W środę o godz. 11:00 czasu lokalnego (czas w Polsce – 6 godzin) prezydent RP Karol Nawrocki zostanie powitany przez prezydenta USA Donalda Trumpa. przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda J. Trumpa. Następnie Karol Nawrocki dokona wpisu do księgi pamiątkowej

O godz. 11:25 czasu lokalnego rozpocznie się spotkanie prezydenta RP Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Następnie odbędą się rozmowy plenarne prezydenta RP i prezydenta USA w formule śniadania roboczego.

O godz. 13:30 czasu lokalnego prezydent Karol Nawrocki wypowie się dla polskich mediów.

Ostatnim punktem wizyty – o godz. 16:15 – jest ceremonia złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy.

Odbyło się spotkanie Nawrockiego z Tuskiem przed wizytą w USA