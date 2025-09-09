Rodeo w Gliwicach odwołane. Jest komentarz Kaczyńskiego

Impreza American Rodeo Polska miała odbyć się w Gliwicach w najbliższą sobotę. Władze miasta ostatecznie odmówiły zgody na jej przeprowadzenie.

Kaczyński odpowiada na pytanie o rodeo w Gliwicach

Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z dziennikarzami na korytarzu w Sejmie został zapytany, czy słyszał o odwołaniu rodeo w Gliwicach.

– To bardzo dobrze – odparł prezes PiS. Dlaczego dobrze? Przecież pan uwielbia rodeo – stwierdziła dziennikarka Polsat News Adamina Sajkowska.

– Może nie uwielbiam, ale nie wiem, jakie to rodeo jest. Jeżeli to jest takie klasyczne, to wtedy nie wiem dlaczego to zrobiono. Ale bywają takie złe rodea. W ogóle te wszystkie sporty ze zwierzętami są – z punktu widzenia sympatii do zwierząt i empatii – powiedzmy sobie wątpliwe – oświadczył Kaczyński.

Prezes PiS: Ujeżdżanie byków bardzo mnie bawi

Jak przypomina TVN24, w 2016 roku w rozmowie z reporterką tej stacji Arletą Zalewską prezes PiS mówił, że zawodnicy rodeo są "niezwykle sprawni i silni" i przyznał, że "rzeczywiście lubi to oglądać".

Z kolei w rozmowie z Grzegorzem Jankowskim w Superstacji (marzec 2016 roku) Kaczyński powiedział: – Bardzo lubię oglądać rodeo, ujeżdżanie byków. Bardzo mnie to bawi, a w szczególności wtedy, jeżeli komentator opisuje byki, ale tak je opisuje, jakby to byli ludzie.

Zainteresowanie Kaczyńskiego akurat tą dyscypliną sportu krytykował w przeszłości prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Mam jedną radę dla pana prezesa, żeby przestał oglądać rodeo po nocach, a zaczął oglądać po prostu prognozę pogody, żeby zobaczył co się na świecie dzieje, żeby zobaczył te deszcze ulewne, huragany, pożary, powodzie. Grozi nam katastrofa i dlatego musimy podejmować działania – mówił Trzaskowski w listopadzie 2022 r., odnosząc się do zmian klimatycznych.

Czytaj też:

Trzaskowski o Kaczyńskim: Jeden starszy pan ma paranoję