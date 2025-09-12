Rządzący drżą przed decyzją Nawrockiego. "Gigantyczny chaos"

O rosnących obawach przed decyzją prezydenta pisze w piątek Radio ZET.

Ustawa o cudzoziemcach w Sejmie. Co zrobi Karol Nawrocki?

Sejmowe głosowanie nad projektem ustawy o cudzoziemcach ma się odbyć jeszcze dziś. Tu, jak czytamy, raczej nie należy oczekiwać niespodzianek. Wszystkie partie koalicyjne zgodnie deklarują, że zagłosują za przyjęciem dokumentu. Także w Senacie projekt powinien uzyskać większość. "Niewiadomą jest decyzja Karola Nawrockiego, który już raz zawetował nowelizację w tej sprawie" – czytamy.

Uznając weto jako jedno z uprawnień głowy państwa, politycy z obozu władzy przekonują, że aktualny projekt jest "bardzo rzetelny". Podkreślają jednocześnie, że brak zawartych w nim przepisów doprowadzi do gigantycznego chaosu.

Rządzący mają "plan B". "Nie jesteśmy w stanie uniknąć chaos"

Cytowany przez rozgłośnię wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Macie Duszczyk zapewnił, że w kuluarach już mówi się o "planie B". Okazuje się jednak, że nawet on nie będzie pozwoli uniknąć wszelkich komplikacji, jakie będą się wiązały z brakiem podpisu Karola Nawrockiego.

– Państwo nie może stanąć, ale przy tym "planie B" nie jesteśmy w stanie uniknąć chaosu. Trzeba będzie tym chaosem zarządzić. To byłoby niezmiernie trudne, musielibyśmy sobie z tym poradzić, ale (w przypadku weta Nawrockiego – red.) nie będziemy mogli tego uniknąć – wyjaśnił.

Jak wskazuje Radio ZET, sięgnięcie po alternatywne rozwiązanie mogłoby się wiązać z realnymi problemami. "Dlatego też politycy trzymają kciuki za to, że prezydent tym razem będzie na 'tak'" – czytamy.

