Są szanse na więcej wojsk USA w Polsce? "Rozmawialiśmy bardzo konkretnie"

– Sekretarz Wojny USA zapewnił mnie, że Polska może liczyć na przyjaźń i pełne sojusznicze wsparcie Stanów Zjednoczonych – powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas briefingu prasowego w Sejmie. Poinformował, że przekazał sojusznikom amerykańskim, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony "było intencjonalne".

Kosiniak-Kamysz: Obecność wojsk USA w Polsce jest kluczowa

– Rozmawialiśmy długo o wydarzeniach z 9 i 10 września, o prowokacji. Przedstawiłem wszystkie konieczne informacje mówiące o intencjonalnym charakterze tego zajścia, tego napadu. Otrzymaliśmy słowa wsparcia i podziękowania za przeprowadzoną akcję dla Polski i sojuszników – przekazał lider ludowców.

Polityk został przez dziennikarzy zapytany, czy w trakcie rozmowy poruszył kwestię możliwości skierowania dodatkowych sił amerykańskich do Polski. – Wszystkich szczegółów nie mogę przedstawiać, ale rozmawialiśmy bardzo konkretnie. Rozmawialiśmy o potrzebach, zdolnościach, które dla nas są kluczowe. Kluczowa jest dla nas obecność wojsk amerykańskich w Polsce – powiedział, dodając, że działania prezydenta i rządu mają na celu utrzymanie, a jeśli będzie to możliwe, zwiększenie obecności sił USA w naszym kraju. –Jesteśmy gotowi do przyjęcia żołnierzy amerykańskich – powiedział Kosiniak-Kamysz. Podkreślił także rolę innych sojuszników z NATO.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Kilkanaście rosyjskich dronów – władze przekazały, że 19 naruszyło polską przestrzeń powietrzną w różnych miejscach. Kilka bezzałogowców zostało zestrzelonych.

Podczas konferencji minister potwierdził, że w toku dalszych czynności okazało się, że naruszeń było 21.

