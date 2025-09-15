Ważna wizyta w Polsce. Prezydent rozmawiał z Wangiem Yi

W Pałacu Prezydenckim odbyło się w poniedziałek spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wangiem Yi — poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Wang Yi rozmawiał także z Sikorskim

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi przyjechał w poniedziałek do Helenowa pod Warszawą. Szef chińskiej dyplomacji spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim. Politycy nie wygłosili oświadczeń po rozmowach, choć punkt taki pierwotnie był w programie. O ich odwołanie zawnioskowała strona chińska. Z udziałem fotoreporterów odbyło się jedynie powitanie.

Obie strony wyraziły wzajemne zainteresowanie dalszym dialogiem i współpracą na najwyższym szczeblu. Minister Wang Yi podkreślił rosnące znaczenie Polski w Europie, co zostało pozytywnie odebrane przez polską stronę. Na razie wiadomo o jednej konkretnej rzeczy, którą udało się dopiąć. Chodzi o wznowienie eksportu polskiego drobiu do Chin. Podpisano w tym zakresie stosowną umowę.

Drony. "Strona chińska została poinformowana"

Rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński przekazał, że rozmowy dotyczyły ostatniego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. — Strona chińska została o tym poinformowana. Minister Sikorski jednoznacznie stwierdził, że nie był to przypadek, lecz próba sprawdzenia reakcji Polski i całego NATO — powiedział Wroński.

Zwrócił uwagę też, że rząd w Warszawie wyraził oczekiwanie, że Pekin bardziej stanowczo zareaguje na działania Moskwy i Mińska. — Liczymy, że Chiny podejmą wobec nich odpowiednie kroki — oświadczył po rozmowach.

Wroński powiedział, że obie strony potwierdziły poparcie dla porządku międzynarodowego opartego na zasadach prawa międzynarodowego i Karcie Narodów Zjednoczonych, której fundamentem jest poszanowanie suwerenności terytorialnej. — To wartości, które powinny stanowić podstawę dążenia do trwałego pokoju na Ukrainie — zaznaczył.

