Wiceminister będzie towarzyszyć Nawrockiemu. "Można tak było od początku"

Prezydent Karol Nawrocki udaje się do Berlina, gdzie we wtorek będzie rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem. Tego samego dnia głowa państwa spotka się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Wiceszef MSZ udaje się z prezydentem do Berlina i Paryża

TVN24 poinformował, że Karolowi Nawrockiemu będzie towarzyszyć wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski.

Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski potwierdził, że na zaproszenie prezydenta będzie uczestniczył w tych spotkaniach.

"Można tak było od początku" – skomentował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

W pierwszych wyjazdach zagranicznych prezydenta, m.in. do USA i Włoch, nie uczestniczył przedstawiciel MSZ.

Tematy rozmów Nawrockiego w Niemczech i Francji

W wywiadzie dla DoRzeczy.pl szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował, że "we Francji z Emmanuelem Macronem porozmawia o najważniejszych wyzwaniach stojących przed nami, związanych z bezpieczeństwem i z bieżącą polityką, także europejską, również w kontekście swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych".

Pytany o to, czy prawdą jest, że w Berlinie prezydent Karol Nawrocki poruszy temat reparacji wojennych, odpowiedział, iż "to naturalne, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jadąc do Berlina, powinien ten temat podjąć i będzie o tym rozmawiał".

W poniedziałek rzecznik MSZ Paweł Wroński był pytany o oczekiwania resortu wobec spotkań Nawrockiego w Paryżu i Berlinie. – Mamy oczekiwania takie, żeby ta wizyta udała się panu prezydentowi. Życzymy mu dobrze, życzymy mu załatwienia spraw, które chce tam prowadzić. Dlatego Ministerstwo Spraw Zagranicznych służy głowie państwa pełnym wsparciem – powiedział.

