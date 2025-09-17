"To już nie jest droga, którą chcę iść". Bury opuszcza partię Hołowni

O swojej decyzji ws. pożegnania z ugrupowaniem Szymona Hołowni Jacek Bury poinformował we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jacek Bury odchodzi z Polski 2050. Wydał oświadczenie

Były senator rozpoczął swoje oświadczenie od podkreślenia, że nadrzędnymi wartościami, którymi kieruje się w swojej działalności zawodowej, politycznej, ale też prywatnej są dobro człowieka i poszanowanie drugiej osoby.

"Od 10 lat angażowałem się w politykę samorządową i krajową. Starałem się współpracować z ludźmi merytorycznymi o podobnych wartościach i postrzeganiu polskiej racji stanu. Kilkakrotnie doświadczyłem rozczarowań. Polska scena polityczna swoim układem i standardami spycha ludzi początkowo propaństwowych w kierunku populizmu" – ocenił. Polityk stwierdził, że dla większości osób angażujących się w projekty polityczne najistotniejsza z czasem staje się klikalność, rozpoznawalność i zapewnienie sobie źródła dochodu. "Każde ugrupowanie polityczne, które zaczyna mieć wpływ na rzeczywistość w Polsce zaczyna działać według schematu wypracowanego przez czołowe partie polityczne 'Teraz ***** my!'" – wskazał.

Bury przypomniał, że przez ostatnie pięć lat angażował się w projekt Polska 2050 Szymona Hołowni, jednak – jak dodał – "niestety nie wszystkie marzenia się spełniają".

"Spotkałem w tej drodze wielu wartościowych ludzi, którym wciąż przyświeca idea budowania lepszej Polski. To oni dają nadzieję, że polityka może być miejscem służby. Niestety układy i świat polityczny spycha ich na bok. Szczególnie w tych czasach potrzebni są silni liderzy. Zawsze wierzyłem w nowe projekty, dlaczego? Bo są świeże, odważne, wolne od schematów i od układów zawieranych ponad głowami Obywateli" – czytamy w oświadczeniu polityka.

Dalej Bury przyznał, że polityczna rzeczywistość okazała się dla niego kolejnym bolesnym doświadczeniem. "Z czasem widać jak naturalna współpraca i budowanie przyszłości jest przykrywane przez napięcia i różnice, które utrudniają wspólne działanie. Przez całą obecność w projekcie z pełnym zaangażowaniem uczestniczyłem w wielu inicjatywach, inwestując swój czas, energię i środki finansowe, aby idee, w które wierzę, mogły dotrzeć do jak najszerszego grona. Tym trudniej jest mi pogodzić się z tym, że kierunek, który przyjęto, coraz bardziej oddala się od wartości, które są dla mnie najważniejsze" – napisał.

"To już nie jest droga, kt ór ą chcę iść"

Kończąc polityk poinformował o decyzji, jaką w związku ze swoim rozczarowaniem postanowił podjąć.

"To już nie jest droga, którą chcę iść – nie mogę firmować swoim nazwiskiem takich działań. Dlatego z dniem 16 września 2025 roku odchodzę z partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Wierzę, że odpowiedzialność wobec obywateli wymaga czegoś więcej – odwagi, wizji i prawdziwej wspólnoty. Moje zobowiązanie wobec Polski budowanej na wartościach pozostaje niezmienne – i z tymi, którzy podzielają tę wizję, będę działał dalej" – podsumował.

Kim jest Jacek Bury?

Jacek Bury w 2015 roku związał się z nowo powstałą partią Nowoczesna. W wyborach samorządowych w 2018 roku uzyskał mandat radnego sejmiku lubelskiego startując z list Koalicji Obywatelskiej. Z ugrupowaniem założonym przez Ryszarda Petru rozstał się w 2019 roku. W tym samym roku zos polska 2050 tał kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Senatu. Startował z poparciem Koalicji Polskiej i Lewicy. Do stycznia 2021 roku zasiadał w klubie parlamentarnym KO. Następnie wstąpił do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, zaś w marcu 2021 roku wstąpił do nowo powołanego koła parlamentarnego tego ugrupowania. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku nie startował.

