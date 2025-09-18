Niezapowiedziana wizyta ministra obrony w Kijowie

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przybył w czwartek rano do stolicy Ukrainy. W wizycie uczestniczą również wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski oraz szef wojsk dronowych gen. Mirosław Bodnar.

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o wizycie w mediach społecznościowych. Resort przekazał, że minister będzie rozmawiał w Kijowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji.

Wyryki. Odpowiedzialność Rosji, ale rakieta była polska

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że dom w Wyrykach został uszkodzony nie przez rosyjski dron, a przez polską rakietę. Na forum ONZ polski przedstawiciel wiceminister Bosacki twierdził natomiast, że w budynek uderzył rosyjski dron. Tak też podawały na początku mainstreamowe media.

Polskie władze podkreśliły, że odpowiedzialność ponosi oczywiście Rosja. Pocisk miał zostać wystrzelony przez F-16 podczas próby strącenia rosyjskiego bezzałogowca. Gazeta wskazywała, że lubelska prokuratura bez żadnych trudności zidentyfikowała szczątki 17 dronów, jednak o obiekcie, który spadł spadł w Wyrykach, nie chce mówić.

Tymczasem minister-koordynator służb specjalnych podczas rozmowy na antenie TVN24 przyznał, że doniesienia "Rzeczpospolitej" są prawdziwe.

– Wszystko na to wskazuje, że była to rakieta wystrzelona przez nasz samolot w obronie Polski, w obronie ojczyzny, w obronie naszych obywateli. I wojsko zadeklarowało, że te straty pokryje. To nie jest tak, że po pierwszej godzinie, po trzech godzinach wszystko jest jasne. Te części dronów są w tej chwili badane przez naszych specjalistów bardzo uważnie, bardzo dokładnie – powiedział.

