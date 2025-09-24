Został wyrzucony z Lewicy. Senator ma nowy klub

O tym, że Piotr Woźniak zasili szeregi klubu Koalicji Obywatelskiej dowiedział się nieoficjalnie Onet.pl.

Były poseł Lewicy dołączy do klubu KO

"Polityk ma ogłosić swoją decyzję w Sejmie podczas konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego KP KO Zbigniewa Konwińskiego oraz senatora Tomasza Grodzkiego" – czytamy.

Przypomnijmy, że Woźniak do kwietnia tego roku był senatorem Lewicy. Został jednak wyrzucony z klubu za poparcie ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Decyzja o wykluczeniu polityka miała zapaść podczas wyjazdowego posiedzenia klubu w Gnieźnie, gdzie odbywały się uroczystości 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego.

"Za" wyrzuceniem senatora głosowała większość członków klubu. Wstrzymało się jedynie trzech senatorów: Waldemar Witkowski, Stanisław Pawlak i Włodzimierz Karpiński.

"Konsekwencja pójścia pod prąd"

Sam zainteresowany w rozmowie z Onetem stwierdził wówczas, że jego usunięcie "jest konsekwencją bycia niezależnym i pójścia pod prąd", a decyzję władz klubu przyjmuje z pokorą. Polityk dodał, że w sprawie składki zdrowotnej ponownie zagłosowałby tak samo.

– Decyzja nie jest dla mnie zaskoczeniem. Życzę koleżankom i kolegom wszystkiego dobrego. Chciałbym, aby Lewica wspierała rząd, bo ostatnio jest z tym problem – mówił senator.

Przypomnijmy, że po wspomnianym głosowaniu w Senacie ws. składki zdrowotnej zareagowała Anna Maria Zukowska. Szefowa klubu napisała w mediach społecznościowych, że z uwagi na "złamanie dyscypliny klubowej" do władz partii wpłynął wniosek o wykluczenie Woźniaka z szeregów klubu. Autorem wniosku była sama Zukowska.

"Dla Lewicy priorytetem jest dobro pacjentów i wydolność ochrony zdrowia. To są kwestie nienegocjowalne" – dodała poseł w swoim wpisie na portalu X.

Czytaj też:

Tusk szykuje rewolucję w PO. Kolejny cios w Trzaskowskiego

Czytaj też:

"Najważniejszy konflikt w PiS". Chodzi o Morawieckiego