Co robić z rosyjskimi myśliwcami? Polacy odpowiedzieli

Agencja Bloomberg podała w piątek, że europejscy dyplomaci spotkali się w tym tygodniu w Moskwie z rosyjskimi urzędnikami. Rozmowa przebiegała za zamkniętymi drzwiami.

Przedstawiciele państw zachodnich mieli ostrzec Kreml, że Sojusz Północnoatlantycki jest gotowy zareagować z pełną siłą na naruszenia przestrzeni powietrznej. W grę wchodzi również zestrzeliwanie rosyjskich samolotów.

Sondaż: Polacy chcą zestrzeliwania rosyjskich myśliwców

Pracownia SW Research na zlecenie portalu Onet.pl postawiła respondentom pytanie: "Czy Twoim zdaniem państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie myśliwce naruszające przestrzeń powietrzną krajów członkowskich?".

Odpowiedź "tak" wskazało 67 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było natomiast tylko 8,7 proc. badanych.

Natomiast 24,2 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć/nie mam zdania".

Kreml odpowiada Europie

Na stanowisko europejskich dyplomatów w sprawie zestrzeliwania rosyjskich samolotów zareagował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jego zdaniem nie ma żadnych dowodów na naruszenia przestrzeni powietrznej państwo NATO przez rosyjskie samoloty.

– Nawet nie chcę o tym mówić, ponieważ to bardzo nieodpowiedzialne oświadczenie – powiedział współpracownik Władimira Putina na konferencji prasowej.

Pieskow zaznaczył, że "oskarżenie Rosji, że jej samoloty naruszyły cudzą przestrzeń powietrzną i wtargnęły na cudze niebo, jest bezpodstawne i nie przedstawiono na to żadnych przekonujących dowodów".

– Pilnujemy, aby wszystkie nasze samoloty wojskowe latały ściśle zgodnie z przepisami międzynarodowymi – podkreślił rzecznik Kremla.

Z kolei ambasador Federacji Rosyjskiej w Paryżu powiedział, że zestrzelenie samolotów Rosji będzie oznaczało wojnę. To reakcja na ostrzeżenia z Europy.

