Polacy ocenili sytuację w kraju. Wyraźny trend

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało wyniki najnowszego badania, w którym sprawdziło nastroje społeczne Polaków we wrześniu.

W porównaniu z sierpniem nieznacznie, bo o 2 punkty procentowe (do 44 proc.), zmniejszył się udział osób niezadowolonych z kierunku zmian, jakie zachodzą w kraju, natomiast odsetek ludzi zadowolonych pozostał "praktycznie niezmieniony" – obecnie wynosi 31 proc.

Z kolei 25 proc. respondentów nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

Jak podkreśliła pracownia CBOS, "już drugi miesiąc z kolei spada odsetek negatywnie oceniających rozwój sytuacji w Polsce i jest on obecnie najniższy od blisko półtora roku (od maja 2024 r.)".

Tak Polacy oceniają krajową politykę. Jest poprawa

Ciekawie wygląda również kwestia oceny sytuacji politycznej w kraju. Również w tym przypadku drugi miesiąc z rzędu zmniejsza się odsetek osób niezadowolonych. "Obecnie 41 proc. respondentów – o 3 punkty procentowe mniej niż w sierpniu – ocenia ją negatywnie, co dziewiąty pozytywnie (11 proc.), a 40 proc. – przeciętnie (wzrost o 2 punkty). 7 proc. nie ma zdania na ten temat" – podaje portal tvp.info.

Zdaniem 49 proc. respondentów sytuacja polityczna w Polsce nie zmieni się w ciągu najbliższego roku, 26 proc. badanych wyraża obawę dotyczącą pogorszenia się jej, natomiast 15 proc. uczestników sondażu wierzy w poprawę. Natomiast 10 proc. osób biorących udział w badaniu nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Sondaż został przeprowadzony od 11 do 22 września 2025 r. na próbie 969 Polaków, w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 proc. – CATI i 12,5 proc. – CAWI.

Nowy sondaż partyjny. Trudna sytuacja koalicji

Z najnowszego sondażu IBRIS wynika, że do Sejmu weszłoby pięć partii. Próg wyborczy przekraczają kolejno: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Lewica oraz Konfederacja Korony Polski.

W sondaż przeprowadzonym na zlecenie rp.pl KO cieszy się poparciem 28,7 proc. respondentów (spadek o 1,2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem). Po piętach depcze jej jednak PiS, które może liczyć na 28,1 proc. głosów (spadek o 2,5 pkt. proc.). Podium zamyka Konfederacja. Na sojusz Nowej Nadziei i Narodowców chce zagłosować bowiem 13,4 proc. uczestników badania (spadek o 1,7 pkt. proc.).

Próg wyborczy przekracza jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 7,6 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej (spadek o 0,4 pkt. proc.). Na formację Grzegorza Brauna planuje zagłosować bowiem 5,7 proc. ankietowanych (wzrost o 2,9 pkt. proc.). Pod progiem wyborczym znajdują się jednak PSL, partia Razem oraz Polska 2050. Na ludowców chce głosować 4,1 proc. Polaków (wzrost o 0,5 pkt. proc), na Razem – 2,6 proc. (spadek o 1,1 pkt. proc.), a na Polskę 2050 – 1 proc. (spadek o 1,1 pkt. proc.). Ten ostatni wynik potwierdza, że formacja Szymona Hołowni znajduje się w głębokim kryzysie.

