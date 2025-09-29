Nowy sondaż wyborczy. Tak dziś zagłosowaliby Polacy

Zgodnie z wynikami sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość, na które chce zagłosować 32,87 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost poparcia o 1,24 pkt proc.

Koalicja Obywatelska zanotowała spadek poparcia o 1,48 proc. Chęć oddania głosu na KO zadeklarowało 31,12 proc.

Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 11,81 proc. To spadek o 0,74 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Spory wzrost poparcia Konfederacji Korony Polskiej

Na dalszych miejscach znalazły się: Lewica (6,68 proc., poparcia, spadek o 0,64 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,66 proc. poparcia, wzrost o 1,55 pkt proc.

Te partie nie dostałyby się do Sejmu

Do Sejmu nie dostałyby się: Partia Razem (4,52 proc. poparcia, spadek o 0,97 pkt proc. Polska 2050 Szymona Hołowni (4,14 proc., wzrost poparcia o 0,69 pkt proc.), PSL (1,60 proc. poparcia, wzrost o 0,12 pkt proc.).

Nieznaczna część ankietowanych nie popiera żadnej z wymienionych partii. Na "inne ugrupowanie" chce zagłosować obecnie 0,60 proc. badanych.

Część partii niedoszacowana?

Wyniki sondażu skomentował dla "Super Expressu" Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego.

– Te różnice nie są duże, ale fakt, że PiS udało się osiągnąć pozycję lidera, dla KO jest sygnałem alarmowym. Ważny jest bowiem efekt psychologiczny – powiedział. Dodał, że wynik Polski 2050 go nie dziwi, bo – jak mówił – "obserwujemy spadki tej partii w sondażach od dawna". – Natomiast uważam, że wyniki PSL, Konfederacji i ugrupowania Brauna są niedoszacowane. Partie te mają potencjał do wzrostu w kolejnych badaniach poparcia ponieważ ich wyborcy czasami nie zdradzają swoich sympatii – stwierdził.

Badanie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Pollster 27-28.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Tak Polacy oceniają Tuska. Wynik nie zostawia złudzeńCzytaj też:

"Jesteśmy w kryzysie". Polityk przyznaje wprost