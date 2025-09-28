Tak Polacy oceniają Tuska. Wynik nie zostawia złudzeń

W najnowszym badaniu pracowni United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski padło pytanie: "Jak obecnie ocenia pan/pani Donalda Tuska w roli premiera RP?".

Pracę szefa rządu dobrze oceniło 48,4 proc. badanych, z czego 15,9 proc. "zdecydowanie pozytywnie", a 32,5 proc. "raczej pozytywnie".

Tylu Polaków negatywnie ocenia Tuska

Negatywną opinię wyraziło natomiast 47,6 proc, respondentów. "Największy odsetek w tej kategorii, a zarazem najwyższy pojedynczy wynik w całym badaniu, to 'zdecydowanie negatywna' ocena, którą wybrało 33 proc. uczestników sondażu. Kolejne 14,6 proc. ankietowanych ocenia premiera 'raczej negatywnie'" – podkreśla Wirtualna Polska.

Tylko 4 proc. badanych nie ma sprecyzowanej opinii na temat działań Donalda Tuska jako szefa rządu. Wspomniana grupa wskazała odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 13-15 września 2025 r. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

Drugi sondaż nie może napawać premiera optymizmem

W najnowszym sondażu parlamentarnym Social Changes dla telewizji wPolsce24 Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 29 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja, która może liczyć na 9 proc. poparcia.

Dalej znalazły się: Nowa Lewica – 6 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 6 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej – 6 proc.

Poza Sejmem znalazłyby się Polska 2050 Szymona Hołowni (4 proc.) oraz partia Razem (2 proc.). Aż 12 proc. ankietowanych nie wskazało żadnego ugrupowania, a 1 proc. wybrał inne formacje. Badanie zostało zrealizowane od 12 do 15 września na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 1120 osób.

Zaskakiwać może przede wszystkim wynik PSL. W ostatnich sondażach przeprowadzonych przez inne pracownie ludowcy znajdowali się pod progiem wyborczym. Na przykład w badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza dostało 3,8 proc. poparcia.

